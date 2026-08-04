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Programa 100% LED avança e iluminação chega a mais dois bairros de Apucarana

Prefeitura finaliza troca de luminárias no Dom Romeu Alberti e no Núcleo das Indústrias; próximo bairro contemplado será o Recanto do Lago

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 13:02:19 Editado em 04.08.2026, 13:51:43
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Programa 100% LED avança e iluminação chega a mais dois bairros de Apucarana
Autor De acordo com a Prefeitura, cerca de 300 luminárias estão sendo substituídas no Dom Romeu e outras 400 no Núcleo das Indústrias - Foto: Prefeitura de Apucarana

O programa 100% LED, que prevê a modernização completa da iluminação pública de Apucarana, avança para mais dois bairros da cidade. Nesta semana, as equipes estão finalizando a substituição das luminárias convencionais por tecnologia LED no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti e no Núcleo Habitacional das Indústrias.

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De acordo com a Prefeitura, cerca de 300 luminárias estão sendo substituídas no Dom Romeu e outras 400 no Núcleo das Indústrias. O próximo bairro a receber o serviço será o Núcleo Habitacional Michel Soni (Recanto do Lago).

Segundo o prefeito Rodolfo Mota, a meta é ampliar a cobertura de iluminação em LED de 48% para 100% em toda a cidade. "Vamos levar essa tecnologia para todas as regiões da cidade, proporcionando mais eficiência energética, economia e segurança para os moradores", afirmou.

Antes da instalação das novas luminárias no Recanto do Lago, o bairro recebeu obras de recape asfáltico em aproximadamente 3,5 quilômetros de vias.

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O programa prevê a substituição de 9.120 luminárias convencionais em 830 ruas e avenidas de Apucarana. O investimento é de R$ 5,82 milhões, com recursos do Governo do Estado, por meio do Programa Ilumina Paraná, da Secretaria de Estado das Cidades, além de uma contrapartida de 5% da Prefeitura.

O diretor-presidente do Idepplan, Nilton Fornaciari Júnior, explicou que a modernização também padroniza a iluminação dos bairros. "Havia luminárias de diferentes tecnologias e potências. Agora teremos um sistema padronizado, com luminárias de LED de 100 watts nas vias internas e de 150 watts nas ruas de maior movimento", destacou.

Além da troca das luminárias, as equipes também substituem fios e conectores para aumentar a durabilidade do sistema. Os novos equipamentos já são preparados para a futura implantação de tecnologias de telegestão e Internet das Coisas (IoT), permitindo o monitoramento remoto e uma maior eficiência na gestão da iluminação pública.

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Conforme o cronograma da Prefeitura, após a conclusão dos serviços no Dom Romeu Alberti, no Núcleo das Indústrias e no Recanto do Lago, as equipes seguirão para o Solo Sagrado, dando continuidade à modernização da iluminação em toda a cidade.

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Apucarana Eficiência Energética ILUMINAÇÃO PÚBLICA Modernização de Infraestrutura Tecnologia LED Urbanismo
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