Professores participam de curso sobre Golf 7 em Apucarana

A Autarquia Municipal de Educação (AME), de Apucarana, promoveu mais uma formação aos professores de Educação Física da sua rede. Entre quarta (13/9) e esta quinta-feira (14/9), 40 profissionais participaram de curso sobre a modalidade esportiva Golf 7. As aulas foram ministradas pelo técnico do setor de Paradesporto da Secretaria de Esporte do Paraná, Renato Vieira Junior, que é especialista em Educação Especial com ênfase em Deficiências e mestre em Atividade Física e Saúde.

O Golf 7 é uma variação do Golf tradicional, adaptado para pessoas com necessidades educativas especiais na área de Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD) e Deficiência Intelectual (DI).

O prefeito Junior da Femac frisou que o esporte é um importante aliado da educação para a formação global do estudante. “Em Apucarana, nós buscamos sempre criar condições para que os estudantes conheçam as mais diversas modalidades esportivas e possam escolher aquela que mais lhes agrade. Por meio do Festival de Atletismo, do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais e dos Jogos das Crianças, eles aprendem os fundamentos do futebol, do handebol, do basquete, do xadrez, da bola queimada, do salto em distância, do arremesso de peso, do arremesso de dardos, entre outros jogos,” afirmou.

“O Golf 7 contribui para o que o estudante melhore a coordenação motora, as noções temporais e espaciais, a concentração e a atenção, a interação social, a autoestima e a autoconfiança. O nosso objetivo ao inserir esta modalidade nas aulas de educação física é proporcionar aos alunos das Classes Especiais e Salas de Recursos mais uma ferramenta para que eles consigam superar suas dificuldades e desenvolver de forma plena suas potencialidades,” acrescentou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

Na quarta-feira (13/9), a formação em Golf 7 foi realizada na sede da Autarquia Municipal de Educação (conceitos teóricos) e no Complexo Esportivo Áureo Caixote (prática). Já na quinta-feira (14/9), o curso aconteceu na Escola José Antônio Menegazzo (APAE).

