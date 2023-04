Professores do NRE Apucarana são selecionados para intercâmbio

Da Redação

Dois professores que fazem parte do quadro docente do Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE) foram selecionados no Programa de Intercâmbio Ganhando o Mundo, promovido pelo Governo do Estado. A previsão é que os educadores embarquem em setembro para o Canadá, onde terão uma experiência de até quatro semanas de Formação Continuada em uma Instituição de Ensino Superior.

A professora de Educação Especial Márcia Cristina Nunes Avansi, de Apucarana, foi uma das selecionadas. Ela leciona há mais de 22 anos e atualmente, dá aulas no Colégio Estadual Cel. Luiz José dos Santos, no Pirapó. No ano passado, ela concluiu mestrado em Educação Inclusiva pela Unespar e hoje faz parte do programa Formadores em Ação. A professora se inscreveu para o intercâmbio com um projeto de educação inclusiva, e foi selecionada. Ela conta que recebeu a notícia com muito contentamento e gratidão.

“Esta é uma grande oportunidade de crescimento pessoal, profissional e cultural, para deixar nossos conhecimentos mais assertivos. Esse intercâmbio mostra que vale a pena sonhar, vale a pena estudar e se especializar”, declarou a professora.

O professor Alan Charles Fontana, do Colégio Estadual Antônio Racanello Sampaio, de Arapongas, também foi selecionado.

Ao todo, 96 professores de todo Paraná foram escolhidos para o intercâmbio. Os aprovados são de diversas regiões do estado e embarcarão em setembro para a Finlândia ou Canadá.

O Programa

O objetivo desta edição do Ganhando o Mundo é possibilitar que, a partir da imersão no sistema educacional de outro país, professores e pedagogos da rede estadual possam compartilhar metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação, além de ampliar sua capacidade de contextualização social, histórica e cultural.

Durante o intercâmbio, os profissionais terão vivência em sistemas educacionais que são referência no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e desenvolverão projetos que, ao serem aplicados nas escolas da rede pública estadual, contribuirão para o processo de ensino-aprendizagem.

Após concluir o período de formação no exterior, os professores e pedagogos terão mais quatro semanas de mentoria on-line com profissionais das instituições de ensino onde fizeram o intercâmbio. Essa etapa os auxiliará a implementar no Brasil os projetos que foram desenvolvidos durante o intercâmbio.

O investimento total nesta edição do Ganhando o Mundo é de R$ 3 milhões. A Seed arcará com os custos de passagem aérea internacional de ida e volta em classe econômica promocional; deslocamento do aeroporto à instituição de ensino e da instituição de ensino ao aeroporto; alojamento; alimentação; taxas escolares e passagem de Curitiba até a embaixada emissora do visto, bem como hospedagem e alimentação no período para obtenção do visto.

Da redação com assessoria AEN

