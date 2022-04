Da Redação

Professores de natação recebem treinamento de primeiros socorros

Na noite desta segunda-feira (04), coordenadores e professores da modalidade de natação, pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, receberam capacitação especial em primeiros socorros e atendimento de emergência.

O treinamento aconteceu na piscina térmica do Centro da Juventude Alex Mazaron (Ceja), no Jardim Diamantina e foi ministrado pelo sargento Salustiano e pelos cabos Moscato, Nazarko e Horácio, do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura, destaca que o treino é preparado para identificar e agir preventivamente em situações de urgência e emergência durante as aulas de natação no Ceja e também no Complexo Esportivo Lagoão. “Com as voltas das aulas de natação nos dois locais nessa semana, tivemos a preocupação de realizar o treinamento com o objetivo de orientar os nossos coordenadores e professores, pois atendemos atualmente quase 800 alunos entre crianças, adultos e pessoas da terceira idade. É muito importante o treinamento porque é fundamental ter um cuidado todo especial com a nossa comunidade”, afirmou o secretário.

Segundo o sargento Salustiano, o curso é realizado para que os professores fiquem atualizados e capacitados com os treinamentos que são desenvolvidos no Ceja e no Lagoão. “O objetivo para os professores é de que se aprofundem sobre o que fazer em caso de alguma situação que possa envolver perigo no meio líquido e de como realizar os primeiros procedimentos dos primeiros socorros até a chegada de uma ambulância ou o Siate do Corpo de Bombeiros. Quanto ao aluno precisa ficar sempre atento as orientações do professor e sempre manter a calma numa situação de risco na piscina”, destaca o sargento do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Apucarana.





