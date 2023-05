Professores de Língua Inglesa participam de curso de aperfeiçoamento

Da Redação

A aula inaugural aconteceu nesta segunda (22)

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana, em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), está promovendo mais uma formação continuada aos trinta professores de Língua Inglesa das escolas municipais.

A aula inaugural do Oral Skills Development Course (Curso de Desenvolvimento de Habilidades Orais) foi realizada nesta segunda-feira (22). A capacitação será ministrada pela docente estadunidense Lauren Kuhlman, da Fundação Fulbright, por meio de encontros quinzenais, até o mês de novembro.

O prefeito Junior da Femac lembrou que a disciplina de Língua Inglesa foi implantada no currículo das escolas municipais em 2014, contemplando todos os estudantes do Infantil IV ao 5º Ano do Ensino Fundamental. “Posteriormente, nós acrescentamos também o ensino de Espanhol e da Língua Brasileira de Sinais (Libras) à grade de conteúdos que as nossas crianças devem aprender. O intuito é garantir que elas recebam uma formação de qualidade, capaz de abrir as portas do mercado profissional futuramente e melhorar a inclusão das pessoas surdas na nossa sociedade,” afirmou.

Conforme a secretária Marli Fernandes, a Autarquia Municipal de Educação oferta cursos, oficinas e palestras regularmente aos seus professores de línguas. “Nós buscamos manter os profissionais sempre atualizados em relação aos mais modernos e eficazes métodos de ensino. O campus apucaranense da Universidade Estadual do Paraná é um grande parceiro neste sentido. Nós agradecemos, especialmente, à coordenação do curso de Licenciatura em Letras-Inglês da Unespar, por possibilitar a vinda da professora Lauren para ministrar mais essa formação aos nossos educadores,” disse.

A Autarquia Municipal de Educação ainda organiza anualmente um Festival de Línguas Estrangeiras Modernas para mostrar às famílias um pouco daquilo que os estudantes apucaranenses aprendem nas aulas de inglês e espanhol. “A pronúncia e a desenvoltura das crianças no palco sempre impressiona o público!” concluiu o prefeito.

