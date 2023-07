Professores de Apucarana participam de formação na Argentina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Oito professores, que lecionam a disciplina de espanhol nas escolas municipais de Apucarana, estão participando de uma formação continuada na Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina. Eles viajaram na última sexta-feira (7/7) e devem retornar no domingo (16/7). O objetivo é aprimorar os conhecimentos em relação ao vocabulário e à pronúncia na língua estrangeira.

continua após publicidade

A secretária de educação, Marli Fernandes, afirma que a capacitação está sendo ofertada por meio de colaboração entre a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e a Universidad Nacional de Córdoba. Já os custos com transporte, alimentação, hospedagem e seguro foram pagos pelos próprios docentes.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

“A Unespar é uma grande parceira da rede municipal de educação de Apucarana. Desde que nós implantamos a disciplina de espanhol no currículo das nossas escolas em 2020, a instituição vem nos apoiando na questão da formação continuada dos professores. Neste ano, por exemplo, a coordenação do curso de licenciatura em Letras-Espanhol já trouxe a intercambista Valeria Gisela Borquez, da Universidad Nacional de Salto, para ministrar um treinamento aos docentes. E, agora, está viabilizando esta viagem aos nossos profissionais de educação. Meus sinceros agradecimentos pelo suporte,” disse a secretária.

O prefeito Junior da Femac lembrou que, muito além da fluência na língua, a viagem contribuirá para que os professores tenham a vivência real da cultura do país vizinho. “É uma experiência significativa que contribuirá para que os nossos docentes planejem aulas ainda mais ricas aos estudantes apucaranenses. Parabéns a vocês pela disponibilidade em participar desta importante capacitação no período do recesso escolar,” congratulou.

Os seguintes profissionais da rede municipal de educação estão participando da formação continuada na Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina: Ana Beatriz Salviato Araújo, Merly Palma Ferreira, Rita de Cássia Pereira da Luz, Ana Paula de Oliveira Babinski, Adriana Aparecida Pereira de Souza, Márcia Maria Ferreira Popovicz, Simone Fortunato Osório da Silva e Simone Garbelini Pialarissi.

Siga o TNOnline no Google News