Professores da Unespar suspendem greve; veja quando voltam às aulas

Professores do campus de Apucarana e dois demais campi da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) decidiram suspender a greve iniciadahá um mês. Eles realizaram assembleia simultânea na noite desta quinta-feira (15) nas sete unidades da universidade. As aulas serão retomadas na próxima quarta-feira (21).

continua após publicidade

Segundo comunicado do Sindunespar, sindicato que representa a categoria, a decisão contou com quase 70% dos votos dos docentes presentes. Por outro lado, eles aprovaram a manutenção do estado de greve por tempo indeterminado, pois não aceitam a proposta de reajuste nos salários de 5,79% apresentada pelo Governo do Estado. Eles prometem manter uma agenda de luta pela recomposição salarial que, segundo eles, acumula mais de 42% de defasagem nos últimos sete anos. A Sindunespar reafirma sua posição em defesa dos docentes e continuará na mobilização e na luta “por uma universidade pública, gratuita, de qualidade e condições de trabalho dignas”.

Outras cinco universidades estaduais do Paraná já haviam decidido suspender. A greve foi interrompida na Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro), em Guarapuava, e Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Siga o TNOnline no Google News