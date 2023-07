Professores da rede municipal passam por formação continuada

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Autarquia Municipal de Educação está promovendo mais uma formação continuada aos professores dos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas da sua rede. A capacitação, que começou nesta quarta-feira (19/7) e vai até sexta-feira (21/7), de forma virtual, tem como objetivo preparar os docentes para o início do segundo semestre letivo e a construção do Referencial Curricular de Apucarana.

continua após publicidade

“A educação do nosso município vem se destacando, nos níveis estadual e nacional, graças aos muitos investimentos que temos feito nas unidades de ensino nos últimos anos, como a reforma e a ampliação dos prédios, o enriquecimento da merenda, a oferta gratuita de uniformes e materiais didáticos de qualidade aos estudantes e a inclusão das disciplinas de inglês, espanhol e libras no currículo. Mas o gestor não faz nada sozinho. Nenhum desses investimentos teria sucesso se nós não tivéssemos um time de professores e servidores comprometido em fazer o seu melhor no dia a dia dos CMEIs e Escolas. Muito obrigado a cada um pelo belíssimo trabalho que realizam junto às nossas crianças,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes destacou que já está tudo pronto para o retorno das aulas na rede municipal de educação na próxima segunda-feira (24/7). “Nós estamos ansiosos para receber os nossos mais de doze mil alunos de volta aos bancos escolares. Os CMEIs e Escolas já estão organizados, os estoques da merenda estão cheios, e os professores passando por formação continuada. Desde já, eu desejo a todos um segundo semestre letivo abençoado,” afirmou.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucarana promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Na tarde desta quarta-feira (19/7), os professores participaram da oficina ‘A educação integral e inclusiva como direito humano’, ministrada pela Prof.ª Dra. Maria Cristiani Gonçalves Silva.

Já na quinta-feira (20/7), a programação prevê que os docentes discutam sobre os fundamentos teóricos e as proposições práticas da educação inclusiva, analisem os dados socioeconômicos de Apucarana e façam a projeção de metas socioeducativas, com a mediação do Prof. Dr. Marcos Cezar Freitas, e assistam à palestra ‘Educação e diversidade: justiça social, inclusão, diversidade e cultura da paz’, que será apresentada pelo Prof. Dr. Eduardo Soncini Miranda.

continua após publicidade

Por fim, na sexta-feira (21/7), os professores da rede municipal ainda participarão de oficina sobre ‘Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs): inclusão digital, educomunicação e ensino da computação na educação básica’, ministrada pela Prof.ª Samira Alves de Souza, e assistirão à palestra ‘Fundamentos da educação especial: transtornos de aprendizagem, deficiências, síndromes e outras especificidades’, que será apresentada pela Prof.ª Jussara Sueli Misael.

A Autarquia Municipal de Educação firmou parceria com a Consultoria Educacional e Assessoria Pedagógica de Campinas (Ceducamp) para a realização desta formação continuada dos professores da sua rede.

Siga o TNOnline no Google News