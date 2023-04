Professores da rede estadual terão treinamento da PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Treinamento será iniciado na rede estadual

A Polícia Militar vai treinar professores e funcionários da rede estadual de educação para ensinar os profissionais a agir em casos de invasão. A medida foi anunciada na tarde desta terça-feira (11) em nota oficial do 10º BPM de Apucarana em meio a uma onda de fake news a respeito de possíveis ataques a escolas e instituições de ensino.

continua após publicidade .

Sem conceder entrevistas, a corporação complementou informação dada mais cedo, também através de nota oficial, que os ambientes escolares estão sendo monitorados com segurança reforçada. "Mesmo diante da disseminação de diversas informações falsas, o 10º BPM em conjunto com a Guarda Municipal estará trabalhando para garantir a segurança dos profissionais e dos alunos de toda a área do 10º BPM", diz a nota divulgada no final da tarde.

O treinamento dos professores e funcionários de escolas foi definido em reunião na manhã de terça-feira entre o comando da PM e o chefe do Núcleo Regional de Ensino (NRE), Vladimir Barbosa. Segundo a nota da PM a partir de quinta-feira (13), todos os professores e funcionários da rede estadual de ensino que estão subordinados ao Núcleo de Apucarana serão treinados por policiais especializados, de como agir em casos de invasão / agressão. O TNOnline procurou pela manhã a chefia do NRE local, que também não concedeu entrevistas sobre o assunto.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Arapongas lança aplicativo de emergência para escolas

"Os funcionários e professores serão ensinados e terão a missão de ensinar aos alunos das escolas", diz a nota. Encerradas as instruções na rede estadual, será feito na rede municipal o mesmo treinamento com os profissionais da educação.

A disseminação de fake news envolvendo possíveis ataques nas escolas tem gerado muita apreensão entre pais de alunos das instituições alvo e preocupa autoridades de educação. A Autarquia Municipal de Educação (AME) de Apucarana também divulgou uma nota nesta terça-feira reforçando que as escolas são ambiente seguro, além de anunciar que vai adotar botão do pânico.

continua após publicidade .

Mães de estudantes de Apucarana estão organizando uma manifestação para esta quarta-feira, para pedir mais segurança nos ambientes escolares.

A disseminação de fake news não ocorre apenas em Apucarana. Em Arapongas, o prefeito Sérgio Onofre dez um apelo para que os pais confiem na segurança do ambiente escolar. Leia aqui.

Siga o TNOnline no Google News