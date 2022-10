Professores da EJA Paraná participam de curso em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Começou na manhã desta terça-feira (18), na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Apucarana, uma formação de professores com o tema: novo ensino médio para os alunos da educação de jovens e adultos (EJA).

continua após publicidade .

O coordenador da EJA, Anderson Muniz Canizella, explicou que o curso deve reunir em quatro dias aproximadamente 700 professores. “Os professores serão divididos em dois grupos separados, na terça e quarta feira, com aproximadamente 350 professores de 16 núcleos do Estado do Paraná e na quinta e sexta, outros 16 grupos com mais 350 profissionais”, disse.

Para Anderson, o novo ensino médio da EJA vem de encontro com a lei 3.415/2017 do Governo Federal, que trabalha uma nova proposta de ensino para os alunos da educação de jovens e adultos, procurando fazer uma capacitação mais acentuada e presente junto aos professores. “Devido a modalidade ter uma característica própria dentro do processo ensino aprendizagem do aluno mais idoso, o aluno trabalhador, é importante que nós possamos trazer situações novas aos nossos professores de modo que eles possam realmente desenvolver o seu trabalho com uma melhor qualidade dentro da sala de aula”, explica.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Câmara de Apucarana quer ruas de lazer no centro e bairros

Segundo Anderson, o curso trará uma perspectiva voltada à nova proposta do novo ensino médio, fazendo um resgate dentro das metodologias ativas para que os professores saiam com novas ideias, perspectivas e projetos a serem desenvolvidos junto com os estudantes na sala de aula.

Outro ponto importante que deve ser abordado durante o curso é a evasão escolar dos alunos por conta da pandemia da Covid-19. "A evasão escolar é um fator muito importante e um ponto de atenção que nós enquanto secretaria, núcleo e escola, temos que estar sempre bem atentos. A pandemia trouxe o fator de afastamento desses estudantes e nós da secretaria em parceria com os núcleos e as escolas fizemos várias propostas que conseguimos de uma certa maneira manter esses alunos através das atividades remotas aulas do Classroom e várias outras ferramentas que foram utilizadas durante o processo".

continua após publicidade .

Ele observa que o professor sempre será insubstituível no processo da educação. “A gente sabe que o professor acaba sempre sendo insubstituível dentro do processo de escolarização. E estamos fazendo justamente um resgate com esses alunos que deixaram e abandonaram as escolas para que eles possam retornar junto ao banco escolar e mostrando que temos professor com uma qualificação cada vez mais apurada trazendo novas aulas novas metodologias novos processos de ensino e aprendizagem para tornar as aulas motivantes e fazer com que o aluno conclua os estudos”, finaliza.





Siga o TNOnline no Google News