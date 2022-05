Professora Marli Fernandes recebe Moção de Aplausos

Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana entregou no último sábado (28.05), Moção de Aplausos de autoria da Procuradora e vereadora, professora Jossuela Pirelli, para a Diretora Presidente da Autarquia Municipal de Apucarana, Marli Regina Fernandes da Silva.

A solenidade, que foi realizada no dia do aniversário da homenageada, aconteceu no Auditório do Colégio Estadual Nilo Cairo, local em que a professora Marli trabalhou por 27 anos.

A Moção de Aplausos é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, como forma de reconhecer e homenagear este trabalho, valorizando suas ações e a diferença que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

“Parabenizamos a vereadora Jossuela pela honraria proposta a professora Marli Fernandes. Nós, enquanto Poder Legislativo, temos a missão de, não somente fiscalizar, mas também de reconhecer e honrar os diversos trabalhos que estão sendo feitos em Apucarana. E a educação tem se destacado como um todo, nos colocando assim, em uma posição favorável de crescimento educacional no Estado do Paraná. Uma homenagem merecida. Parabenizo a professora Marli em meu nome e de todos os vereadores”, disse o vereador Marcos da Vila Reis, que representou o presidente do Legislativo Poim, na solenidade. Participaram do evento ao lado dos vereadores Marcos e Jossuela, os parlamentares Rodrigo Recife e Luciano Facchiano, o prefeito Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital, o Chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa, a diretora do Colégio Estadual Nilo Cairo, Cibele Barneze e representando o Assessor Especial do Governo do Estado do Paraná, Dr. Beto Preto, sua esposa, Adriana Gonçalves Preto.

“Nossos olhares se voltam para um gesto de carinho em aplaudir e reconhecer uma pessoa que por si só constrói seu papel de importância. Aplaudir com palmas, é natural, todos sabemos disso. Nosso aplauso, porém, é diferente, ele veio do coração. É o aplauso do reconhecimento do trabalho feito pela professora Marli. Gerações passaram pelos seus cuidados. E nessa homenagem, crianças, adultos, autoridades do município, prefeito, secretários, servidores da AME, amigos, familiares, parentes, todos vieram trazer o abraço e o reconhecimento. O reconhecimento de Apucarana pelo trabalho da nossa Diretora Presidente da AME”, disse a vereadora Jossuela, autora da proposição.

Ela reforçou o quão especial a secretária é para os apucaranenses. “Estamos honrados, felizes e gostaríamos de conectar nossa alegria com a energia que emana do seu coração. Tudo por um trabalho que desempenhou tantas vezes em prol da Educação. Por onde passou foi e deixou exemplo. Por onde passou foi marca indelével de que o altruísmo brilhou e se reverteu em amor aos seus alunos. Nós a aplaudimos e nós a queremos muito tempo conosco, ao nosso lado. Apucarana ainda espera muito mais da professora Marli que é capaz de dar mais brilho à cultura, à formação, à educação das nossas crianças”, afirmou Jossuela.

Emocionada, Marli Fernandes agradeceu as homenagens que recebeu. “Meu sentimento é de gratidão a Deus, a todas pessoas que fizeram parte da minha caminhada. Não construímos nada sozinhos. Tive auxílio de muitas pessoas nos últimos nove anos e são igualmente responsáveis pela construção de uma educação de qualidade para as crianças de Apucarana. Eu compartilho essa Moção de Aplausos, de maneira especial, com a equipe da Autarquia Municipal de Educação e os diretores, coordenadores, professores, assistentes administrativos, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e estagiários dos 23 CMEIs e 35 Escolas da rede,” disse a secretária Marli Fernandes.

Ela agradeceu ao ex-prefeito Beto Preto e ao atual prefeito Junior da Femac por confiarem em seu trabalho e lhe dando a oportunidade de realizar o trabalho que à frente da Autarquia Municipal de Educação. “Eu acredito sinceramente que a educação é o principal instrumento que temos para transformar a vida das pessoas e construir uma sociedade mais justa para todos”.

O prefeito Junior da Femac parabenizou a vereadora Jossuela pela iniciativa e agradeceu ao Legislativo pela Moção que destaca e reconhece o valioso trabalho que a secretária vem prestando em prol da educação municipal de Apucarana. “A qualidade no ensino de Apucarana também é atestada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), cujos resultados são divulgados a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A nota municipal, referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, saltou de 6,5 em 2013 para 7,6 em 2019. A professora Marli é uma mulher forte e uma profissional vocacionada, que inspira a todos ao seu redor. Graças à liderança dela e à equipe valorosa de profissionais que temos nos CMEIs e Escolas, nós estamos formando uma geração de vencedores, que conduzirá os rumos da cidade daqui há alguns anos,” disse. “Essa é uma justa homenagem”, completou.

HISTÓRICO

Com uma carreira de mais de 30 anos no magistério, professora Marli Fernandes contribuiu para a formação de muitas gerações de apucaranenses. Desde 1989, quando foi aprovada em concurso público da rede estadual de educação do Paraná, ela atuou como docente em vários estabelecimentos de ensino, destacando-se o Colégio Nilo Cairo, onde trabalhou por 27 anos. Foi também tutora do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná (NEAD/UFPR; 2000-2004), professora da Faculdade de Apucarana (FAP; 2003-2013), secretária municipal de Ensino Superior de Apucarana (2013), presidente da seccional paranaense da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-PR; 2017-2021), presidente da Undime-SUL (2017-2019) e vice-presidente da Undime-SUL (2019-2021).

Atualmente, além de secretária municipal de educação de Apucarana, professora Marli Fernandes ainda exerce as funções de vice-presidente da Undime-PR e conselheira titular do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Em 2020, ela foi uma das ganhadoras da categoria educação, do Prêmio Espírito Público.

PRESENÇAS

Participaram ainda da sessão solene de entrega de Moção de Aplausos à secretária Marli Fernandes, o marido dela, Armelindo da Silva; os filhos Márcio, Marceli e Milene; a nora Rosa, os genros Vagner e Muryel, os netos Maria Luísa, Rafaela e João Felipe; vários secretários municipais, a equipe da Autarquia Municipal de Educação e diretores, coordenadores e professores de diversos estabelecimentos de ensino das redes públicas municipal e estadual de Apucarana, entidades, convidados e imprensa.