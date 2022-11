Professora Maria Agar recebe Título de Cidadã Honorária de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em Sessão Especial e Solene, a Câmara Municipal de Apucarana entregou na noite desta quinta-feira (10), o Título de Cidadã Honorária de Apucarana, a Maria Agar Borba, conhecida por sua trajetória como professora de balé atual secretária Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana. De autoria da ex-vereadora Márcia Regina da Silva de Sousa, a honraria é concedida exclusivamente a pessoas que não tenham nascido no município de modo a prestigiar e reconhecer o trabalho de pessoas que tenham se dedicado a atuar de forma exemplar e por prestar relevantes serviços ao município.

continua após publicidade .

Presidida pelo vereador Franciley Preto, Poim, a solenidade contou com a presença dos vereadores Rodrigo Recife, Moisés Tavares, Marcos da Vila Reis, Luciano Facchiano e a vereadora Jossuela. O prefeito Junior da Femac, secretários municipais, autoridades e familiares da homenageada também participaram do evento.

LEIA MAIS: Apucarana já vacina quarta dose da vacina contra covid-19 a partir dos 18 anos

continua após publicidade .

Poim, em nome de todos os vereadores da gestão passada, agradeceu o voto favorável e a aprovação do projeto para concessão do Título a Maria Agar proposto pela então vereadora Márcia Sousa.

“Esse ano, eu como presidente do Legislativo, tive a oportunidade e a honra de promulgar essa Lei em outubro de 2022. Parabenizo pelos 55 anos de trabalho sendo 50 em Apucarana. E, agradeço por levar o nome da nossa cidade para tantos lugares. É uma grande história de sucesso. Agradeço ainda em nome de todos os ex-vereadores, em especial da vereadora Márcia, que aprovaram esse merecido título. Agradecemos também ao Beto Preto, por ter escolhido a Maria Agar em 2014, para a cultura. Tantas coisas que nós sonhávamos hoje são realidade em Apucarana, graças ao trabalho da nossa homenageada e da sua equipe”, disse Poim.

Márcia Sousa, autora da proposição destacou que os reconhecimentos devem ser feitos em vida. “São 70 anos de vida, 55 de dedicação a cultura sendo 50 em Apucarana. Uma mulher de garra, exemplo para Apucarana. Uma mulher dedicada, que faz a diferença. Além de minha amiga é uma pessoa que eu reconheço pelo trabalho, pela história”, enfatizou a ex-vereadora.

continua após publicidade .

Maria Agar agradeceu a honraria e afirmou que nesses 50 anos se fez apucaranense. “Aqui construí minha família, trabalhei, fiz amigos e realizei muitos sonhos. O tempo passou muito rápido e de lá pra cá se passaram 5 décadas, completei 70 anos e ainda tenho na cabeça a imagem de quando cheguei na cidade em um ônibus da Viação Garcia com um toca-discos e dois discos de vinil que ganhei da minha professora de Yeda Marques Russo do antigo Ballet Adanac, de Londrina”, recordou.



E de lá pra cá muita coisa aconteceu: Maria Agar abriu sua escola de Ballet Pavlova que durou 42 anos e há nove anos atua como secretária Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana.

Seu objetivo e alegria da vida é a Escola Municipal de Artes de Apucarana. O trabalho teve início da gestão do então prefeito Beto Preto e continua na gestão do prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

Minha trajetória foi transformada e totalmente direcionada pela arte e pela cultura. Fiz disso o meu objetivo de vida e espero poder, até os meus últimos suspiros, continuar transformando e resgatando a vida de milhares de crianças, adolescentes, adultos e idosos, através do ensino e prestígio da arte, em todos os segmentos - Maria Agar, homenageada - Maria Agar, homenageada

continua após publicidade .

Maria Agar fez agradecimentos especiais a pessoas que passaram pela sua vida durante os 42 anos de Pavlova e também aos companheiros de trabalho da Secretaria, além de amigos e familiares.

O prefeito Junior da Femac destacou que é uma importante homenagem. “A Maria Agar cuida das pessoas em Apucarana, através da Cultura, da arte, democratizando o acesso as atividades. Ela começou com o Beto Preto e deu continuidade ao trabalho na nossa gestão. Um belíssimo trabalho. São alunos de todas as idades na música, na dança e em cada nota, em cada passo, vemos a Maria Agar. Ela é dedicada, se empenha, não mede esforços. A Maria Agar e sua equipe são impecáveis no que fazem e as pessoas se sentem únicas naquele momento e, nós só temos que agradecer. Agradecemos por tudo. Que essa homenagem sirva de combustível para mais 50 anos de carreira. Afirmo que é um orgulho poder te chamar de irmã apucaranense”, concluiu o refeito Junior da Femac.

PERFIL



A professora Maria Agar Borba nasceu em Londrina, no dia 03 de novembro de 1952. Ela é filha do advogado e odontólogo Glauco Pereira Borba e da professora Inah Vieira Borba.

O casal pioneiro chegou em Londrina na década de 1940. Maria Agar é formada em piano, pelo conservatório musical de Londrina; em letras Anglo portuguesas pela UEL e bailarina profissional é casada há 42 anos, com José Carlos Trevisan Ferreira e tem três filhos: Karyme, Vandré e Kamyla.

Chegou em Apucarana em janeiro de 1973 a convite do padre Álvaro de Oliveira, na época diretor do Colégio São José, para nas suas instalações, criar uma escola de dança. Nascia, então, o Ballet Pavlova, que permaneceu no Colégio São José até 1978, quando mudou-se para o centro da cidade. Por sua escola passaram mais de 5 mil jovens.

Em julho de 2014, atendeu um convite do então prefeito, hoje secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, Beto Preto, para assumir a Fundação Cultural de Apucarana e, meses depois, a recém criada Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística. Na secretaria realizou o sonho antigo de criar uma Escola Municipal de Artes, 100% gratuita, oportunizando o acesso da educação artística para todo os munícipes.

Siga o TNOnline no Google News