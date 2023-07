Professora é indiciada por tortura de criança de 4 anos no PR

A Polícia Civil indiciou uma professora de um centro municipal de educação infantil de Astorga (PR) por tortura contra uma criança de 4 anos. A acusação tem como base gravações de uma câmera de monitoramento da própria sala de aula obtidas pelo advogado da família mediante determinação judicial.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Mulher de 29 anos é morta pelo marido dentro de casa no PR

A agressão teria acontecido em 9 de maio deste ano. A gravação mostra a professora entrando na sala e carregando o menino. A criança é colocada no canto da sala e, depois, para o outro lado. Na sequência, na fila para o lanche, o menino é contido pela funcionária.

continua após publicidade

Outra aluna é atingida por eles e cai. No canto da sala, a professora imobiliza o aluno novamente. Depois, leva o menino para outra sala, que não tem sistema de gravação.

Em casa, os pais do menino perceberam as marcas no corpo do filho quando ele foi tomar banho. A criança contou sobre as agressões.

Os pais registraram em fotos as marcas nos braços, na barriga e nas costas do garoto. Segundo o casal, o menino de 4 anos apresentou mudanças no comportamento desde o início das aulas, em fevereiro deste ano.

continua após publicidade

A defesa da professora contesta o resultado do inquérito da Polícia Civil, que apontou no indiciamento características de tortura psicológica, por conta do sofrimento mental causado à criança.

"O crime de tortura existe não somente na modalidade física, mas também na psicológica. É um sofrimento mental causado à vítima, como identificamos nesse menino", disse a delegada Amanda Campos ao G1 Paraná.

A professora foi afastada pela prefeitura, que realiza uma sindicância sobre o caso. A defesa da educadora espera posicionamento do Ministério Público (MP-PR) para se manifestar.

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News