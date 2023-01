Professora de Apucarana será sepultada nesta quinta-feira (26)

Da Redação

Karine Miranda morreu aos 25 anos, nesta quarta-feira (25), em Apucarana

A morte precoce da professora Karine Miranda, de 25 anos, causa comoção nesta quarta-feira (25), em Apucarana. O falecimento foi comunicado pelo marido da apucaranense através do Facebook. De acordo com amigos próximos, ela, que estava grávida, teve uma febre alta durante o final de semana, chegou a ficar internada no Hospital da Providência, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada pela família e será investigada pela Saúde da cidade.

Karine deixa o esposo Renan Marcelo Barreto e uma filha, além de familiares e muitos amigos que cultivou ao longo dos anos. Ainda conforme pessoas próximas, ela lecionava aulas na Escola Colibri.

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório será na Capela Central e o sepultamento ocorre às 16 horas, desta quinta-feira (26), no Cemitério Portal do Céu. No entanto, os horários não foram definidos até o momento.



Familiares e amigos lamentam a morte de Karina nas redes sociais:

"Que tristeza! Você é uma menina incrível. Que Deus conforte sua família e dê força a eles. Tão nova e com uma vida linda pela frente. Que Deus te receba de braços abertos. Descanse em paz".

"Meu Deus, que notícia mais triste. Falei com você na semana passada. Você estava bem e hoje recebo essa notícia que me deixou sem chão. Ô, Senhor, como dói aceitar os seus planos, mesmo sem entender temos que aceitar. Que Deus te receba de braços abertos e console o coração de toda a sua família".

