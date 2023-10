Professora de Apucarana participa de congresso em Portugal

A professora apucaranense Camilla Bolonhezi, do Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto e da Faculdade de Apucarana (FAP), vai participar, como convidada, de uma mesa temática na XXVII edição do Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana, em novembro, na cidade de Leiria, em Portugal.

O Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana reúne profissionais de sociologia, história, filosofia, comunicação, economia, política, literatura, entre outras áreas de conhecimento.

“Participar de um evento dessa proporção é uma honra e um desafio imenso, uma vez que estarei em contato com pesquisadores do mundo todo. Só tenho a agradecer pela oportunidade e, de forma especial, à Secretaria de Estado de Educação, ao Núcleo Regional de Educação, à Faculdade de Apucarana e ao Colégio Massaretto por me apoiarem nesse desafio. Espero poder apresentar um trabalho no nível do evento e honrar a oportunidade que estou tendo. A pesquisa acadêmica no Brasil é uma área a ser valorizada e precisamos mostrar o ao mundo nossas pesquisas e, com o apoio, tudo fica mais viável e gratificante”, afirma a professora, que é doutora em História Cultura e Política.

Ao longo dos anos, o evento reuniu centenas de professores e pesquisadores de diversos continentes. Nesta edição, o Congresso Internacional de Antropologia Ibero-Americana terá como tema “Etnografia, Cultura e Património". Será realizado com outros eventos de referência, como a “III Jornadas Internacionais de Etnografia – Leiria”.

A organização e a direção do congresso está a cargo da Câmara Municipal de Leiria (Portugal), da Universidade de Salamanca (Espanha) e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (Brasil). Terá a participação de diversas Academias, como o Instituto Politécnico de Leiria (Portugal); Associação Portuguesa de Antropologia (Portugal); Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León (Espanha); Sociedad Española de Antropología Aplicada (Espanha); Sociedade Ibero-Americana de Antropologia Aplicada (Brasil, Países da América Hispânica e Espanha); Centro do Património da Estremadura (Portugal); Master Universitário em Antropología de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (Espanha) e do Grupo Arcos – Pró-Resgate de Memória Histórica, Artística e Cultural de Biguaçu/SC (Brasil).

Além do congresso em Leiria, Camilla Bolonhezi estará presente como convidada na II Edição do Congresso Internacional Judaísmo e Interculturalidades na cidade de Penamacor, que faz divisa com a Espanha, no mesmo mês de novembro. Esse congresso terá como tema “culturas e identidades”.

