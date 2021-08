Da Redação

Professor vítima da Covid-19 recebe homenagem em Apucarana

Direção, professores, funcionários, alunos e pais do Colégio Evolução de Apucarana se reuniram na segunda-feira (16) para prestar uma homenagem ao professor Silvio Capelari, que morreu vítima da covid-19 em março deste ano. Familiares também estiveram presentes.

continua após publicidade .

Professor de educação física por 20 anos na instituição, Capelari foi homenageado tendo seu nome dado ao Ginásio de Esportes do colégio. A ideia surgiu do Diretor Osvaldo Massanji Ohya, juntamente com a equipe administrativa.

Quem era Silvio Capelari:

continua após publicidade .

Filho do senhor Nelson e da dona Tereza Capelari, nascido em Apucarana no dia 08 de Janeiro de 1970. Tinha 4 irmãos Nelson, Marcos, Rosana e Eduardo. Casado há 15 anos com Simone, tiveram uma filha, a Rebeca. Era formado em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná e com formação de árbitro pela federação de volley-ball. Trabalhou em várias instituições de ensino: Colégio Platão, Mater Dei, Nossa Senhora da Glória, São José e Colégio Evolução, ministrando aulas de educação física, treino de voleibol e futsal. Atuou como treinador de voleibol no colégio Nilo Cairo, Sesc e no clube 28 de Janeiro. Trabalhou pela prefeitura de Apucarana como coordenador da secretaria municipal de esportes entre os anos de 2013 e 2016. Participava da organização da Corrida de 28 de Janeiro para a qual sempre motivava seus alunos atletas a participarem. Era árbitro pela federação paranaense de vollei-ball. Sua grande paixão era o atletismo, dava aula todos os sábados no Lagoão para várias crianças e tinha como atleta a sua filha Rebeca, sendo ele um grande incentivador para que a filha se destacasse nessa modalidade, já que via nela um grande potencial para seguir seus passos. Ele também era atleta e fazia parte do grupo Pé Vermelho. Sua vida foi dedicada ao esporte, sua grande paixão.