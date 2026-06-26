Professor publica vídeo e desabafa após ser acusado injustamente de furto em Apucarana (PR)

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o educador físico é abordado por um comerciante e revistado; veja







O professor de Educação Física e treinador de atletismo Luiz Henrique Pereira, de 34 anos, de Apucarana, usou as redes sociais para relatar um episódio que, segundo ele, marcou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em uma publicação feita na quinta-feira (25), o educador afirmou ter sido acusado injustamente de furto por um comerciante na região central da cidade e divulgou imagens de câmeras de monitoramento que registraram toda a abordagem. Ao TNOnline, ele informou que levará o caso para a Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

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O caso ocorreu na Avenida Curitiba. No vídeo compartilhado por Luiz Henrique, ele aparece atravessando a rua, usando um moletom azul, quando um homem vestido com roupas escuras surge correndo e o aborda. As imagens mostram o momento em que o professor é empurrado e submetido ao que aparenta ser uma revista pessoal. Após não encontrar nenhum objeto, o homem deixa o local.

A gravação repercutiu nas redes sociais e gerou manifestações de apoio ao educador, que classificou a situação como "humilhante" e afirmou nunca ter vivido algo semelhante ao longo de sua trajetória profissional.

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“Hoje (quinta-feira) passei por um momento de humilhação, algo que nunca tinha vivido em nenhuma das minhas profissões. Nunca roubei e nunca prejudiquei ninguém. Fui agredido e acusado de roubo justamente em um momento de descanso do trabalho. Jamais sujarei o meu nome ou passarei a perna em alguém. Foi assim que fui educado e é assim que vou continuar vivendo. A Justiça vai prevalecer, porque além de me humilhar, essa pessoa acusou o homem errado e ainda me agrediu”, desabafou.

Em outro trecho, o professor detalhou a abordagem e as acusações feitas no momento da confusão:

“Ele veio ao meu encontro e começou dizendo que eu tinha roubado a loja e pego salgados e bolachas. Essa pessoa é alguém de dentro, não sei o cargo. Se é segurança, não sei, mas às vezes fica do lado de fora da loja. Ele me abordou por trás e chutou meu tornozelo. Depois passou a dizer que eu teria roubado coisas do local. Eu não pisei nessa loja nesse horário e nem de manhã. Ele me confundiu com outra pessoa que estaria usando blusa azul. Eu estava no Kikoxinha comendo e voltava para dar aula”, relatou.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Na mesma publicação, ele reforçou que pretende buscar reparação pelos acontecimentos.

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"Vocês ficarão sabendo do que essa pessoa foi capaz de fazer, e a Justiça prevalecerá. Além de me humilhar, ela acusou a pessoa errada e ainda me agrediu", acrescentou.

Após o episódio, Luiz Henrique informou à reportagem que estava registrando um boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana e que, na sequência, seguiria para o Instituto Médico-Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, em razão da suposta agressão sofrida durante a abordagem.

