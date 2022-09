Professor de Colégio da Vila Reis nega assédio; entenda o caso

Da Redação

De acordo com o Chefe do NRE Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, uma sindicância foi aberta para apurar as denúncias

Após a divulgação da reportagem do TNOnline sobre mais uma denúncia de assédio contra alunos, desta vez, no Colégio Godoma de Oliveira, localizado no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, o professor que estaria envolvido no caso entrou em contato com a redação, negou as acusações e disse que acredita estar sendo perseguido.

O professor informou que jamais cometeria assédio contra alunos, professores, funcionários ou qualquer pessoa e que se sente perplexo com as acusações. "Estou com a consciência tranquila, não tenho medo da verdade, afinal, jamais cometi assédio, intimidação, ameaça ou qualquer coisa do tipo. É uma situação desgastante, mas em breve ficará provado que as acusações são falsas, incabíveis e inadmissíveis. Sou professor do PSS há quase dois anos, e por onde passo recebo afeto de alunos, funcionários e comunidade escolar. Quero deixar claro que alguns dias antes das acusações, aconteceu uma reunião de vários professores com o Diretor. Nesta reunião a pauta principal foi a postura da pedagoga. Somente alguns dias depois desta reunião, a mesma fez uma ocorrência contra mim, listando várias acusações, inclusive assédio contra todos os professores e alunos. Mas se haviam tantas acusações, porque somente depois da reunião eu fui notificado? Por que antes eu nunca havia sido chamado para nenhuma conversa? É, no mínimo, estranho e suspeito que tantos supostos "fatos graves" tenham aparecido do nada e todos de uma vez. Parece ter havido motivação de vingança e perseguição. Fui chamado no Núcleo, prestei esclarecimentos e estou tranquilo. Tenho recebido muito apoio dos alunos, professores, pais e funcionários. Sei que a verdade prevalecerá e descanso crendo na justiça dos homens e, sobretudo, na Divina", comentou o professor.

O nome do professor não foi divulgado por proteção ao profissional. Entenda a denúncia:

NRE apura mais um caso de assédio contra alunos em Apucarana

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, apura mais um caso de assédio de professor contra alunos da rede pública de ensino. Desta vez, as denúncias partiram do Colégio Godoma B de Oliveira, localizado no Distrito de Vila Reis. O professor ainda não foi afastado da sala de aula.

Segundo apurou a reportagem do TNOnline, pais e responsáveis por alunos desta instituição de ensino procuraram o NRE para denunciar que um professor estaria assediando algum meninos do colégio, durante as aulas. Segundo a denúncia, uma pedagoga, ciente da situação, teria sido até ameaçada pelo professor, caso ela confirmasse as denúncias.

De acordo com o Chefe do NRE Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, uma sindicância foi aberta para apurar as denúncias. Foram ouvidos a direção do colégio, bem como a equipe pedagógica e o professor suspeito de assédio, que negou todas as acusações. Um relatório sobre o caso foi preparado pela ouvidoria do órgão e enviado à Secretaria Estadual de Educação (SEED) nesta segunda-feira, 12.



"Estamos apurando todas as denúncias através de sindicância e já enviamos relatório para a SEED. Nesta terça-feira, 13, entrei em contato com o departamento jurídico, que deverá determinar o afastamento do professor, durante o processo administrativo, aberto pela Educação do estado. Como ele é contratado através de Processo Seletivo Simplificado (PSS), o processo de afastamento deve correr mais depressa", informou Silva.



Neste ano, este é o sexto caso de assédio cometido por professores contra alunos da rede estadual investigado pelo NRE Apucarana.

