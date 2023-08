Professor de Apucarana se apresenta à Seleção Brasileira de Atletismo

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, se apresentou nesse final de semana a Seleção Brasileira da modalidade no Rio de Janeiro para a disputa da 2ª edição da Gymnasiade. A competição reúne mais de 1.400 estudantes/atletas de até 15 anos, vindos de mais de 40 países. Grillo será um dos técnicos do Brasil no atletismo.

De acordo com ele, a Seleção Brasileira conta com 34 atletas e mais três treinadores. “Estou muito feliz pela convocação e de poder defender o meu país por cinco dias no Rio de Janeiro. O atletismo teve início nessa segunda-feira e prossegue até esta sexta na Universidade da Força Aérea. Agradeço ao prefeito Junior da Femac, a minha família e aos companheiros de trabalho e, com certeza lutando para que o Brasil consiga bons resultados na Gymnasiade”, disse o professor Grillo.

“Estamos na torcida para que a Seleção Brasileira faça uma boa campanha, tendo o professor Grillo como o nosso representante. Pela sua experiência, competência e profissionalismo, acredito que o Grillo ajudará o Brasil a conquistar muitas medalhas na competição internacional”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Também integram a comissão técnica da Seleção Brasileira de Atletismo os professores Pedro da Silva Vilela Arid e Thatiane Sauhi, de São Paulo, e Cláudia Regina Faceira, do Rio de Janeiro. A convocação foi feita no mês passado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Do Paraná foram convocados os atletas Gabriel Benício Tenório Leite, Guilherme da Silva Izidoro, Alisson da Silva Biscaia, Isadora Fiorini, Ana Karoliny Murback Almeida, Thais da Silva Azarias e Larissa Schon de Morais.

A 2ª Gymnasiade também será disputada nas modalidades de arco, badminton, basquete 3×3, boxe, karatê, dança esportiva, esgrima, ginástica rítmica, judô, orientação, natação paralímpica, natação, tênis de mesa, taekwondo, wrestling e xadrez.

A primeira edição do evento no Brasil ocorreu em 2013, em Brasília, na categoria sub-18, sendo essa edição de 2023 destinada para a categoria sub-15. A delegação brasileira será a maior da competição com mais de 400 membros.

