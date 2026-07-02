Professor de Apucarana conclui 25 sessões de radioterapia e celebra apoio da família e da equipe médica

Após cirurgia realizada em 2024, ele precisou iniciar uma nova etapa do tratamento contra o câncer

O professor de História Hélio de Castro Mello, de 50 anos, concluiu nesta terça-feira (1º) as 25 sessões de radioterapia realizadas no Hospital da Providência, em Apucarana. Em uma publicação nas redes sociais, ele comemorou o fim de uma etapa importante do tratamento contra o câncer e agradeceu o apoio da família, dos amigos e dos profissionais de saúde que o acompanharam ao longo do processo.

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Hélio, que leciona nos colégios Cerávolo, São José e Glorinha, está afastado das atividades por licença médica. Em 2024, ele já havia passado por uma cirurgia para a retirada de um câncer de próstata. Desta vez, segundo o professor, as células da doença foram identificadas na vesícula seminal, tornando necessária a realização da radioterapia.

“Fiquei bastante assustado. Em 2024 eu já havia feito uma cirurgia para retirada do câncer na próstata e agora ter que fazer esse tratamento me deixou bem apreensivo, pois não sabia como funcionava”, relatou.

Apesar da preocupação inicial, Hélio afirma que a experiência foi diferente do que imaginava e destacou a evolução tecnológica dos tratamentos oncológicos. “De início achei que seria bem difícil, mas não é nada difícil. A tecnologia envolvida nesse processo dá ao paciente muita segurança e tranquilidade.”

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Durante todas as sessões, o professor contou com a presença constante da esposa e das filhas, que o acompanharam não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. “Foi fundamental. Em todas as sessões eu era acompanhado ou pela minha esposa ou pelas minhas filhas. E não era só isso: o suporte emocional foi algo importante.”

Para ele, concluir a etapa representa um sentimento de alívio, embora reconheça que o acompanhamento médico continuará sendo indispensável. “É um certo alívio por uma etapa vencida, mas ainda preciso me manter em alerta e estar com os exames e consultas sempre em dia.”

Hélio também fez questão de agradecer às equipes do Hospital da Providência e do Hospital do Câncer de Apucarana, ressaltando o acolhimento recebido desde o início do tratamento. “Foi espetacular. Lá as pessoas te acolhem, são empáticas com a sua dor e ajudam muito durante essa etapa. Só ficaram boas lembranças.”

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Segundo ele, seria injusto destacar apenas um profissional, já que o atendimento humanizado foi uma característica presente em todos os setores. “Todos os profissionais, em todos os momentos, foram acolhedores. Isso não aconteceu só comigo, mas com todos os pacientes.”

Além do suporte médico e familiar, a fé teve papel decisivo na trajetória de recuperação. O professor conta que recebeu inúmeras mensagens de apoio de alunos, amigos e parentes. “Foi vital. Recebi inúmeras mensagens falando sobre orações e isso me deu mais força. Fez eu perceber como as pessoas podem ser boas.”

Ao falar com outros pacientes que enfrentam a doença, Hélio deixa uma mensagem de confiança e esperança. “É preciso confiar nos médicos, nas enfermeiras e em todos os profissionais que lidam com isso. Também é importante tentar focar em outras coisas, porque pensamentos ruins vão aparecer. E ter fé é imprescindível.”

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Agora, após o encerramento da radioterapia, os próximos passos incluem exames de sangue e de imagem para avaliar a evolução do tratamento e, se tudo correr como esperado, o retorno gradual à rotina e às salas de aula.

“Se Deus quiser, vou voltar à minha rotina. Quando a notícia chega é um baque, mas com o passar do tempo conseguimos lidar melhor e entender como todo o processo funciona. Para a minha família, este momento representa tranquilidade e uma vitória importante.”

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Encerrando o relato, Hélio afirmou que espera que sua experiência sirva de incentivo para outros homens cuidarem da própria saúde e realizarem exames preventivos. "Tomara que homens lendo essa reportagem possam se conscientizar da importância de se prevenir contra o câncer de próstata”, destacou.