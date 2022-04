PROERD: Apucarana renova convênio de programa

Da Redação

O prefeito Junior da Femac assinou, na tarde desta quarta-feira (20/4), o termo de cooperação com a Polícia Militar do Paraná para o desenvolvimento das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) nas escolas da rede municipal de Apucarana. A renovação da parceria é válida para os próximos cinco anos.



continua após publicidade .

“O PROERD é um programa de suma importância porque dissemina informações a respeito do perigo das drogas e orienta os estudantes sobre a melhor forma de dizerem ‘não’ aos possíveis convites para experimentá-las. A conscientização é a melhor maneira de prevenir que as crianças e adolescentes façam escolhas ruins no futuro,” disse o prefeito Junior da Femac.

Segundo a secretária de educação Marli Fernandes, as aulas do PROERD são aplicadas por policiais militares aos alunos do 5º ano, nas 35 escolas municipais de Apucarana. Aproximadamente 1380 alunos devem ser beneficiados com o curso em 2022. “Nesta idade, as crianças já têm maturidade suficiente para compreenderem os conteúdos abordados. Além da prevenção às drogas e à violência, o curso agrega outros conceitos como cidadania, cooperativismo, disciplina, empatia e respeito ao próximo. Essa parceria com a Polícia Militar existe há muitos anos no município e os resultados são sempre muito positivos,” avaliou.

continua após publicidade .

O documento de renovação do convênio também foi subscrito pelo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho, pelo comandante geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira, e pelo coordenador do PROERD, tenente-coronel Aguilar Marcelo de Lima.