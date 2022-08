Produtos derivados do leite confundem consumidores

Da Redação

Mistura láctea contém soro do leite e aditivos alimentares

Com a alta de 72,89% no preço do leite, os produtos de segunda linha - mais conhecidos como misturas lácteas - estão ganhando cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados. A vasta gama de produtos, que inclui creme de leite, requeijão, leite em pó e até iogurte, geralmente é exposta bem ao lado dos tradicionais, e os consumidores reclamam que estão sendo induzidos ao erro. Tanto que muita gente só percebe que comprou uma mistura láctea ou composto lácteo ao chegar em casa.



A justificativa das empresas que lançaram esses produtos de segunda linha é que desenvolveram uma alterativa a crise. No entanto, a nutricionista Natalia Brandão, de Apucarana, afirma que o barato pode sair caro, uma vez que esses produtos de segunda linha possuem aditivos alimentares danosos a saúde.

Ela enfatiza a importância de escolher o alimento com base na lista de ingredientes, e não no preço, pois, quanto maior o consumo de aditivos alimentares e conservantes, pior será para a microbiota intestinal e, consequentemente, para a saúde.

“O que temos visto ultimamente é a indústria de alimentos mudar pequenas informações nos rótulos ao ponto de confundir muito os consumidores. Sempre oriento meus clientes a fazerem a leitura dos rótulos”, orienta.

A nutricionista explica que os produtos rotulados como composto lácteo possuem aditivos alimentares. Por exemplo, o leite condensado ‘original’ é composto por leite e açúcar, apenas. O que não ocorre na mistura láctea que contém soro do leite e espessantes alimentares como amido, goma ou outros aditivos para obter consistência semelhante ao tradicional. Dessa forma, o preço do produto fica menor, mas a nutricionista afirma que a qualidade não é a mesma.

“O barato acaba saindo caro porque tem muitos aditivos alimentares que são prejudiciais à saúde. A gente tem que ficar atento na lista de ingredientes do produto e não só no prazo de validade, no preço ou nas calorias que é o que as pessoas geralmente olham”, aponta.

fonte: Reprodução Mistura láctea é exposta bem ao lado do leite condensado tradicional nas prateleiras dos supermercados

PRODUTOS LEGALIZADOS PELA ANVISA

Embora muitos consumidores tenham procurado seus direitos após comprarem misturas lácteas por engano, o coordenador do Procon de Apucarana, José Carlos Balan, afirma que os produtos são legalizados, regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Como são produtos que têm liberação legal para serem comercializados, cabe ao consumidor prestar atenção e ler atentamente o rótulo antes de efetuar a compra.

“O consumidor tem o direito de observar isso na rotulagem, é a informação básica”, reitera Balan.

Em maio, o Procon PR abriu dois processos administrativos contra duas multinacionais por conta dos rótulos de alguns produtos que podem levar o consumidor ao erro. Um dos casos envolve uma marca de refrigerantes muito conhecida acusada de colocar no mercado um produto classificado como suco, mas que não apresenta quantidade suficiente de fruta para ser considerado suco e a mistura láctea, de outra marca muito conhecida que tem embalagem muito parecida com a do leite condensado, mas na realidade trata-se de uma mistura feita com soro de leite e amido, o que torna a produção mais barata. Apesar de a empresa alegar que as embalagens são diferentes, consumidores afirmam que é fácil confundir as duas opções.

Embora sejam produtos legalizados, o coordenador do Procon afirma que se, por ventura, os suplementos venham a causar danos à saúde, o fabricante poderá ser notificado. “O fabricante não pode colocar no mercado produtos que venham acarretar problemas a saúde do consumidor”, assinala.

CONFEITEIRA TESTOU MISTURA LÁCTEA



Imagine comprar um produto e só perceber quando chegar em casa? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a confeiteira Pedrita Miksza, de Apucarana, que comprou uma mistura láctea acreditando ser leite condensado. Para não perder o produto ela decidiu usar em suas receitas, mas afirma que não deu certo. “Eu já comprei uma vez enganada, e não dá ponto no doce e no creme”, afirma.



Ela reclama ainda sobre a maneira que os produtos são expostos nas gondolas levando os consumidores ao erro. “Eles colocam como se fosse uma promoção e coloca ao lado do leite condensado”, comenta.

A confeiteira Amanda Camilo, de disse que nunca comprou a mistura láctea nem composto, mas já conhece muitas confeiteiras que decidiram testar os produtos de segunda linha. “O resultado é muito diferente, principalmente com brigadeiros”, comenta.

