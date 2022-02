Da Redação

Produtores terão assessoria para obter selos de inspeções

Nesta sexta-feira (18), foi discutido, na Prefeitura Municipal de Apucarana, a consolidação de um auxílio aos produtores na obtenção dos selos dos serviços de inspeção estadual e federal.

O serviço será prestado através de uma assessoria dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, objetivando facilitar o entendimento da legislação, informar o passo a passo e fazer as orientações necessárias.

O assunto foi tratado pelo prefeito Junior da Femac, em conjunto com o secretário de Agricultura, Gerson Canuto, e com os dois médicos-veterinários que serão os responsáveis em prestar a assessoria, Nelson Jessé dos Santos e Thaisa Soethe. “Vamos estruturar o atendimento e dentro de um mês começará a funcionar o serviço de assessoria. Será um passo muito importante que permitirá a expansão da comercialização dos produtos de origem animal”, afirmou Junior.

O Serviço de Inspeção do Paraná (SIP) é coordenado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), enquanto o Serviço de Inspeção Federal (SIP) é gerenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “A liberação é uma incumbência desses dois órgãos, mas com a criação da assessoria queremos fazer a primeira orientação, traduzindo as leis, facilitando o entendimento e informando o passo a passo”, pontua a médica-veterinária Thaisa Soethe.

A assessoria buscará ampliar os horizontes dos produtores e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do setor agrícola, conforme explica o prefeito de Apucarana. “Será um atrativo a mais para fixar os produtores em Apucarana e também para atrair novos empreendimentos. A expansão, com a comercialização de produtos apucaranenses de origem animal no Paraná e em outros estados, também vai trazer riquezas para o Município com a geração de impostos”, aponta Junior.

O prefeito ainda lembra que os produtores de Apucarana já contam com o Serviço de Inspeção Municipal, que foi modernizado em 2019. “Fizemos algumas alterações na legislação visando a desburocratização. Hoje, já existem 35 produtores com o SIM e o número de produtos comercializados quintuplicou após essa modernização”, observa Junior da Femac, acrescentando que intenção agora é criar condições para os produtores expandirem as atividades, comercializando seus produtos no Paraná e também em outros estados.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.