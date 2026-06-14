Produtores da Serra de Apucarana levam cafés especiais para evento nacional em Gramado

Os produtores de cafés especiais da Serra de Apucarana, no Norte do Paraná, estão apresentando seus grãos no Connection Terroirs do Brasil, evento que ocorre em Gramado, no Rio Grande do Sul. A feira de quatro dias é considerada a maior vitrine de produtos de origem do país e conta com uma programação imersiva voltada para o networking, palestras e workshops. A região cafeeira paranaense está sendo representada pelos produtores Walmir de Araújo de Almeida, de Apucarana, e Guilherme Fiorucci, de Cambira. Ambos os municípios integram a área reconhecida com o selo de Indicação Geográfica (IG).

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A participação na Serra Gaúcha insere a produção do Norte do Paraná em um seleto grupo nacional, dividindo espaço com mais de 50 produtos que também possuem o selo IG, oriundos de nove estados e cultivados por mais de 70 produtores. O Café da Serra de Apucarana ganhou projeção no mercado pela excelência dos grãos 100% arábica e pela complexidade sensorial da bebida. O produto final se destaca por apresentar doçura marcante, acidez equilibrada e finalização prolongada, características obtidas graças à combinação de um clima favorável, altitude adequada, processamento cuidadoso e apoio técnico constante aos agricultores.

Para a consultora do Sebrae Apucarana, Thabata Alba, a presença da Indicação Geográfica no evento gaúcho representa um marco que vai além da exposição comercial, servindo como uma vitrine para a dedicação dos produtores locais.

"Este espaço representa muito mais do que a exposição de cafés especiais. É o reconhecimento do trabalho, da dedicação e da paixão dos nossos produtores, que transformam as características únicas do nosso território em cafés de excelência, agora reconhecidos nacionalmente pela Denominação de Origem. Parabenizamos todos os cafeicultores da Serra de Apucarana que, com esforço e compromisso com a qualidade, levam o nome da nossa região para todo o Brasil, fortalecendo o desenvolvimento local, agregando valor à produção e abrindo portas para novos mercados", salientou.



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