Produtora rural de Apucarana é premiada no “Orgulho da Terra”

O prefeito Junior da Femac recebeu nesta terça-feira (5) a visita da produtora rural Odete da Luz de Paula Silva, de Apucarana, vencedora do Prêmio Orgulho da Terra 2023, na categoria agricultura orgânica. Acompanhada do marido José Valdomiro, ela apresentou o troféu que premiou quinta-feira passada (30) em Curitiba produtores rurais e técnicos agrícolas que se destacaram em 2023 em virtude de práticas inovadoras.

O “Orgulho da Terra” é uma iniciativa do Grupo Ric em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR) e Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Sistema Ocepar).

Odete mantém uma propriedade junto com a família em São Pedro do Taquara e a principal cultura é o tomate cereja, cultivado organicamente. “Esse prêmio foi possível graças ao suporte que recebemos da prefeitura de Apucarana, por meio do Programa Economia Solidária, que intermediou o suporte técnico que passamos a receber do IDR para o cultivo orgânico de tomate cereja”, agradece Odete.

Com o apoio que receberam a propriedade rural da família de Odete está gerando renda com a produção de hortaliças, tendo como carro-chefe o tomatinho orgânico. “Esse prêmio tem o gosto e o perfume da terra de Apucarana. Essa visita à prefeitura é uma forma de mostrar para todo mundo da nossa cidade e Vale do Ivaí a história de vocês e que ela sirva de exemplo. Uma demonstração de que outras pessoas podem fazer o mesmo e triunfar”, disse Junior da Femac.

Nos tempos do cultivo convencional, relata Odete, com muita dificuldade a renda da produção chegava a R$ 10 mil por período. “Hoje, somente de tomate cereja temos dez estufas. Cada estufa produz, dentro de 3 meses, 340 caixas de tomate, sendo que cada caixa pesa 20 quilos”, cita Odete, que estima neste período uma produção de cerca de 61 toneladas e uma renda de mais de R$ 200 mil. “Vendemos a produção na Feira do Produtor, quitandas, Ceasa e mercados”, completa a produtora, que também fornece hortaliças para programas do município.

