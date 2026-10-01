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CULTURA

Produtora cultural fortalece economia criativa com projetos comunitários em Apucarana

Alana Passos articula ações que integram arte, gastronomia sustentável e agroecologia no Norte do Paraná.

Escrito por Da Redação
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Produtora cultural fortalece economia criativa com projetos comunitários em Apucarana
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Com atuação voltada ao fortalecimento da cultura independente e do desenvolvimento local, a produtora cultural e empreendedora Alana Passos vem se consolidando como uma das principais articuladoras comunitárias em Apucarana e na região Norte do Paraná. Seu trabalho reúne iniciativas nas áreas de economia criativa, agroecologia, sustentabilidade e educação popular.

O principal eixo de sua articulação é a Rede Colmeia. Criada em 2014 sob o nome de RENPES (Rede do Norte do Paraná de Economia Solidária), a organização se reestruturou em 2019 para abranger projetos artísticos, saúde comunitária e preservação ambiental. Em 2025, o projeto foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura, passando a integrar a política pública Cultura Viva.

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Entre as iniciativas recentes da rede estão o apoio à produção audiovisual de artistas locais no projeto V.M.C. – Voz, Música e Conexão, a colaboração no evento Sumatra Resiste, na Ação Janeiro Branco e na Feira de Economia Criativa e Solidária. O coletivo também promove agendas direcionadas à valorização dos povos indígenas, como a Primeira Noite Kaingang e a Mostra Cultural Guarani Mbya / Tekoa Mirim.


Produtora cultural fortalece economia criativa com projetos comunitários em Apucarana
AutorFoto: REPRODUÇÃO

Além do setor cultural, no qual acumula experiência na elaboração de projetos contemplados pelas leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, Alana atua no empreendedorismo sustentável por meio da Soul Flora. A marca foca em gastronomia natural, produtos artesanais e fitoterapia, conectando a agricultura familiar e a agroecologia aos consumidores do município.

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A trajetória da produtora abrange ainda ações voluntárias voltadas a hortas comunitárias, segurança alimentar e atendimento a populações em situação de vulnerabilidade, mantendo a construção coletiva como eixo central de sua atuação em Apucarana.


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agroecologia Alana Passos Cultura Independente desenvolvimento local Economia Criativa Educação Popular Sustentabilidade
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