Produtor rural Paulo Tarnapolski morre aos 63 anos em Apucarana

Paulo faleceu em decorrência de um AVC

Morreu na manhã deste domingo (30), o produtor rural Paulo Tarnapolski, aos 63 anos, em Apucarana, norte do Paraná. Ele estava internado há mais de 30 dias no Hospital da Providência em decorrência de um Acidente vascular cerebral (AVC).

Paulo morava na região do Barreiro era muito conhecido na cidade, principalmente por ter trabalhado durante muitos anos como feirante. De acordo com informação de familiares, o corpo será velado na Capela Central de Apucarana e o sepultamento está marcado para às 17 horas no Cemitério Municipal de Cambira.

FALECIMENTOS EM APUCARANA

Leonardo José da Silva, 85 anos. O velório ocorre na Capela Central de Apucarana. O sepultamento será neste domingo (30), às 16 horas no Cemitério Portal do Céu em Apucarana.



Joaquim Brizola, 94 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às16 horas deste domingo (30), no Cemitério Municipal Cristo Rei de Apucarana.

Angelina Bizão Machado, 95 anos. O velório ocorre na Capela do Pirapó. O sepultamento será às 13 horas deste domingo (30), no Cemitério do Distrito do Pirapó.

Maria Margarete Alves da Silva, 59 anos. O velório ocorre na Capela do Ponta Grossa e o sepultamento será às 11 horas deste domingo (30), no Cemitério Portal do Céu.

Angelina Verraschin Ballan, 91 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento às 10 horas deste domingo (30), no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.

Sônia Luiza da Silva, 53 anos. O velório ocorre na Capela da Vila Reis e o velório será às 9 horas deste domingo (30) no Cemitério Cristo Rei

