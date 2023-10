Produção de projetos marca segundo dia do Ideathon Paraná em Apucarana

O segundo dia do Ideathon Paraná 2023, que segue até esta quarta-feira (18/10), nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), foi bastante movimentado. Divididos em equipes, os 200 participantes, alunos de escolas públicas e privadas do município, buscaram inspiração visando a elaboração de projetos inovadores dentro da temática “Cidades Inteligentes”, propondo soluções na segurança, trânsito, saúde, economia, meio ambiente, mobilidade, planejamento urbano, qualidade de vida, entre outras áreas.

O município, observa o prefeito Júnior da Femac, está abrindo a maratona paranaense de ideias inovadoras que, até o final de novembro, vai mobilizar outras 14 cidades do estado. “Um orgulho poder estar sediando a etapa de abertura desta ação do Governo Ratinho Júnior, que promove inovação tecnológica em todo o Paraná”, salientou o prefeito.

No primeiro dia da programação, os alunos conheceram e pensaram os desafios, dando início à elaboração de soluções. “Já hoje (segundo dia), divididos em equipes, eles tiveram a oportunidade de promover um refinamento inicial das soluções já pensadas, em um processo de prototipação e de validação dessas ideias visando resolver os problemas escolhidos”, detalha Tiago Cunha, consultor do Sebrae Apucarana e membro da Governança do Conecta Apucarana.

No fechamento da etapa Apucarana do Ideathon Paraná, nesta quarta-feira, as equipes vão promover apresentação do projeto formato de pitch de vendas, que é uma técnica, um discurso objetivo e de curta duração, usado para fazer com que o cliente em potencial se interesse pelo produto ou serviço oferecido. “Cada equipe terá cerca de cinco minutos para apresentar o seu projeto para uma banca julgadora”, diz Cunha. A equipe campeã irá representar o município na etapa estadual do Ideathon Paraná 2023.

Segundo observa o presidente da Governança Conecta Apucarana, Wanderlei Faganello, o objetivo do Ideathon é promover a imersão dos alunos em um ambiente propício ao desenvolvimento de novas ideias e o estímulo às habilidades de liderança, autonomia, criatividade e empreendedorismo. “Apucarana tem estruturado o seu ecossistema de inovação e é uma satisfação podermos sediar e participar da organização deste evento, que o maior do Paraná. Certamente daqui sairão muitos projetos, ideias e soluções transformadoras”, disse Faganello, que também preside a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia).

Promovido em parceria com a Agência Araucária, Sebrae, Secretaria de Estado da Educação, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinepe-PR), Núcleos Regionais de Educação e municípios, em Apucarana o Ideathon Paraná 2023 tem organização da prefeitura e da Governança do Conecta Apucarana. As atividades acontecem em duas categorias, uma para alunos do 6º, 7º e 8º ano Ensino Fundamental II e outra para alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

No encerramento da etapa, nesta quarta-feira, a programação prevê a apresentação dos projetos e divulgação dos vencedores. A segunda etapa acontece ainda neste mês, em Curitiba, entre os dias 23 a 25.

