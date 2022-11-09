Oportunidade

Procurando trabalho? Apucarana oferta quase 600 vagas nesta quarta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 598 vagas de emprego nesta quarta-feira (9). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR FINANCEIRO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA4
ENGENHEIRO TÊXTIL1
FARMACÊUTICO2
FARMACÊUTICO PARA MANIPULAÇÃO1
GERENTE DE MARKETING1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS1
AJUDANTE DE MARMORISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
AJUDANTE DE PADEIRO3
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA13
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE ESTOQUE3
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO21
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS3
COPEIRO DE HOSPITAL1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
ENSACADOR4
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPORTE DE TI1
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO3
VENDEDOR (A) EXTERNO5
VENDEDOR (A) INTERNO23
ZELADOR (A)5
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
ASSISTENTE DE VENDAS4
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO10
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)3
AUXILIAR DE FATURAMENTO4
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR DE SUPORTE DE TI1
AUXILIAR FINANCEIRO3
BARBEIRO1
CABELEIREIRA1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CUIDADOR DE PESSOAS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA1
ELETRICISTA4
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
EMPREGADA DOMÉSTICA7
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FRENTISTA1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO3
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS DE COSTURA)1
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA3
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TELEMARKETING ATIVO2
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO8
VENDEDOR INTERNO7
VIGIA2
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADORES (Jandaia do Sul)10
GREIDISTA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)1
PEDREIROS (Jandaia do Sul)10
PINTOR (Arapongas)1
SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)10
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE POSTES ELÉTRICOS1
MECÂNICO DE MÁQUINAS1
OPERADOR DE BOBCAT2
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO2
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA7
ATENDENTE BARISTA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO1
COZINHEIRA1
GARÇOM1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
PADEIRO1
SALGADEIRA1
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA4
VENDEDOR (A) INTERNO15
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE BONÉS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERIGRAFIA4
BORDADOR, À MÁQUINA3
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
CORTADOR DE SAPATOS, À MÁQUINA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL15
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENFESTADOR DE TECIDOS1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO12
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA2
OPERADOR (A) DE CAIXA8
PESQUISADOR1
REPOSITOR DE MERCADORIAS5
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