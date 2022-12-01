Oportunidade

Procurando trabalho? Apucarana oferta quase 500 vagas nesta quinta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (1º).
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (1º).

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 496 vagas de emprego nesta quinta-feira (1º). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
GERENTE DE MARKETING1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MARMORISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
AJUDANTE DE PADEIRO2
ATENDENTE BALCONISTA13
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE ESTOQUE2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO19
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOTURNO)1
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
BABÁ1
BARMAN1
CAMAREIRA DE HOTEL1
CONSULTOR DE VENDAS3
COSTUREIRO (A)3
ENSACADOR4
ESTOQUISTA1
GARÇOM1
INSTALADOR DE ALARMES1
INSTALADOR DE PAINÉIS1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPAS2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
VENDEDOR (A) EXTERNO2
VENDEDOR (A) INTERNO18
ZELADOR (A)6
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO13
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)3
AUXILIAR DE FATURAMENTO4
AUXILIAR DE LABORATORISTA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR FINANCEIRO3
BARBEIRO1
CABELEIREIRA1
CAMAREIRA DE HOTEL1
CASEIRO1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADOR DE PESSOAS1
CURTIDOR DE COUROS1
DIARISTA3
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)3
EMPREGADA DOMÉSTICA5
FATURISTA1
GERENTE DE ARMAZÉM1
IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MERENDEIRA1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE TRATOR1
PINTOR INDUSTRIAL1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA1
SOLDADOR3
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL2
VIGIA3
ZELADOR (A)4
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADORES (Jandaia do Sul)10
GREIDISTA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)1
PEDREIROS (Jandaia do Sul)10
PINTOR (Arapongas)1
SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)10
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
PINTOR (freelance)1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
AUXILIAR DE COZINHA8
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO1
COPEIRA1
COZINHEIRA3
OPERADOR (A) DE CAIXA4
SALGADEIRA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
OPERADOR DE CAIXA5
SUPERVISOR DE VENDAS1
TELEMARKETING ATIVO3
VENDEDOR (A) INTERNO17
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR, À MÁQUINA3
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE ROUPAS2
CORTADOR DE SAPATOS, À MÁQUINA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA10
COSTUREIRA EM GERAL8
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO12
REVISOR TÊXTIL2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE4
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
PESQUISADOR1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
SUPERVISOR DE LOJA (CAIXA)1

                                                                                 

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