Procurando trabalho? Apucarana oferta quase 500 vagas nesta quinta

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 496 vagas de emprego nesta quinta-feira (1º). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|2
|FARMACÊUTICO
|2
|GERENTE DE MARKETING
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|AJUDANTE DE MARMORISTA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|AJUDANTE DE PADEIRO
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|13
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|4
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|19
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NOTURNO)
|1
|AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
|1
|BABÁ
|1
|BARMAN
|1
|CAMAREIRA DE HOTEL
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|3
|COSTUREIRO (A)
|3
|ENSACADOR
|4
|ESTOQUISTA
|1
|GARÇOM
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|INSTALADOR DE PAINÉIS
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|LAVADOR DE ROUPAS
|2
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|1
|OFFICE-BOY
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|3
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|VENDEDOR (A) EXTERNO
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|18
|ZELADOR (A)
|6
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
|2
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|13
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)
|3
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|4
|AUXILIAR DE LABORATORISTA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR FINANCEIRO
|3
|BARBEIRO
|1
|CABELEIREIRA
|1
|CAMAREIRA DE HOTEL
|1
|CASEIRO
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|CUIDADOR DE PESSOAS
|1
|CURTIDOR DE COUROS
|1
|DIARISTA
|3
|ELETRICISTA
|5
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|3
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|5
|FATURISTA
|1
|GERENTE DE ARMAZÉM
|1
|IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)
|1
|INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO
|1
|MARCENEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|6
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|1
|MERENDEIRA
|1
|MONTADOR DE MÁRMORE
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|5
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|2
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|2
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE TRATOR
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|3
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|2
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TRABALHADOR RURAL
|2
|VIGIA
|3
|ZELADOR (A)
|4
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ARMADORES (Jandaia do Sul)
|10
|GREIDISTA (Jandaia do Sul)
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)
|1
|OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)
|1
|PEDREIROS (Jandaia do Sul)
|10
|PINTOR (Arapongas)
|1
|SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)
|10
|ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
|1
|PINTOR (freelance)
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|AUXILIAR DE COZINHA
|8
|CHAPEIRO (LANCHES)
|4
|CONFEITEIRO
|1
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|3
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|4
|SALGADEIRA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|5
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|TELEMARKETING ATIVO
|3
|VENDEDOR (A) INTERNO
|17
|VENDEDOR EXTERNO
|6
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|EMPACOTADOR SUPERMERCADO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|BORDADOR, À MÁQUINA
|3
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|CORTADOR DE SAPATOS, À MÁQUINA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|14
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|10
|COSTUREIRA EM GERAL
|8
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|12
|REVISOR TÊXTIL
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|3
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|4
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE LOJA
|2
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|6
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|PESQUISADOR
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|4
|SUPERVISOR DE LOJA (CAIXA)
|1