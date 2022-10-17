Oportunidade

Procurando trabalho? Apucarana oferta mais de 600 vagas nesta segunda

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Agência Brasília
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 601 vagas de emprego nesta segunda-feira (17). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS4
DESENHISTA PROJETISTA3
FARMACÊUTICO3
FARMACÊUTICO PARA MANIPULAÇÃO1
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS1
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
AJUDANTE DE MOTORISTA4
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ATENDENTE BALCONISTA8
ATENDENTE DE PADARIA3
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE2
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO28
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS3
COPEIRO DE HOSPITAL1
ENSACADOR4
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO2
ESTAGIÁRIO ALMOXARIFADO1
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPORTE DE TI1
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
MONTADOR DE MÓVEIS1
OFFICE-BOY2
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
OPERADOR DE TELEPROCESSAMENTO1
PANFLETEIRO (A)1
PROMOTOR DE VENDAS2
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA1
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO4
VENDEDOR (A) INTERNO13
ZELADOR (A)2
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS5
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO14
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR FINANCEIRO1
BARBEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CORTADOR DE CARNES2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CURRAL1
DESIGN GRÁFICO1
ELETRICISTA4
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA7
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (MOTOCICLETAS)2
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)2
OPERADOR DE BALANCIN1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE FURADEIRA1
OPERADOR DE LIXADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MESA DE CORTE1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA5
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI4
TORNEIRO MECÂNICO3
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO6
VENDEDOR INTERNO6
VIGIA3
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE OBRAS1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO4
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS4
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AJUDANTE DE PADEIRO1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA8
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CHAPEIRO (LANCHES)2
CHEFE DE COZINHA1
CONFEITEIRO1
COZINHEIRA4
GARÇOM1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SALGADEIRA1
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA3
VENDEDOR (A) INTERNO14
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO12
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL10
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO11
REVISOR TÊXTIL4
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AÇOUGUEIRO5
AUXILIAR DE ESTOQUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA13
REPOSITOR DE MERCADORIAS7
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