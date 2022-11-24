Oportunidades

Procurando trabalho? Apucarana oferta mais de 500 vagas nesta quinta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 542 vagas de emprego nesta quinta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR FINANCEIRO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
ENGENHEIRO TÊXTIL1
FARMACÊUTICO2
GERENTE DE MARKETING1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MARMORISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
AJUDANTE DE PADEIRO3
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA14
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE ESTOQUE3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO20
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
BABÁ1
BARMAN1
CAMAREIRA DE HOTEL1
CONSULTOR DE VENDAS3
COSTUREIRO (A)3
ENSACADOR4
ESTOQUISTA1
GARÇOM1
INSTALADOR DE PAINÉIS1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPAS2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE LIMPEZA1
TELEMARKETING ATIVO1
VENDEDOR (A) EXTERNO2
VENDEDOR (A) INTERNO20
ZELADOR (A)7
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO12
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)3
AUXILIAR DE FATURAMENTO5
AUXILIAR DE LABORATORISTA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR FINANCEIRO2
BARBEIRO1
CABELEIREIRA1
CAMAREIRA DE HOTEL1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CUIDADOR DE PESSOAS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA3
ELETRICISTA6
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)3
EMPREGADA DOMÉSTICA7
FATURISTA1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
IMPRESSOR GRÁFICO (MANDAGUARI)1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS DE COSTURA)1
MERENDEIRA1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE CALDEIRA3
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE GUILHOTINA (MANDAGUARI)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE TRATOR1
PINTOR INDUSTRIAL1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA3
SOLDADOR3
SUPERVISOR COMERCIAL1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL2
VIGIA3
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADORES (Jandaia do Sul)10
GREIDISTA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (Jandaia do Sul)1
OPERADOR DE PATROL (Jandaia do Sul)1
PEDREIROS (Jandaia do Sul)10
PINTOR (Arapongas)1
SERVENTES DE PEDREIRO (Jandaia do Sul)10
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
INSTALADOR DE POSTES ELÉTRICOS1
OPERADOR DE BOBCAT1
PINTOR (freelance)1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
AUXILIAR DE COZINHA6
CHAPEIRO (LANCHES)3
CONFEITEIRO1
COPEIRA1
COZINHEIRA1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
PADEIRO1
SALGADEIRA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
OPERADOR DE CAIXA4
PROMOTOR DE VENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TELEMARKETING ATIVO3
VENDEDOR (A) INTERNO22
VENDEDOR EXTERNO8
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA4
BORDADOR, À MÁQUINA3
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE ROUPAS2
CORTADOR DE SAPATOS, À MÁQUINA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA11
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL10
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO12
REVISOR TÊXTIL3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE3
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
PESQUISADOR1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
SUPERVISOR DE LOJA (CAIXA)1


                                                                                 

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