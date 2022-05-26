Apucarana

Procurando emprego? existem 395 vagas em Apucarana; veja

A Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro da cidade, oferta nesta quinta-feira (26), 395 vagas

Da Redação ·
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fonte: Arquivo TNOnline

A Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro da cidade, oferta nesta quinta-feira (26), 395 vagas de emprego. Para mais informações: (43) 3423-1376.

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VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP2
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
CONTADOR2
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESENHISTA PROJETISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
ELETRICISTA1
ESTILISTA DE MODA1
FARMACÊUTICO4
GERENTE E-COMMERCE1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ARTE FINALISTA1
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA8
ALMOXARIFE2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)10
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO7
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO2
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR FINANCEIRO1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
BORRACHEIRO2
CALDEIRISTA (noturno)1
CORTADOR DE CARNE1
CHEFE DE PISTA1
DIARISTA1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETROMECÂNICO1
EMPREGADA DOMÉSTICA5
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ESTAGIÁRIO DE DIREITO3
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
JOVEM APRENDIZ1
MARCENEIRO3
MECÂNICO5
MECÂNICO INDUSTRIAL2
MODELO FOTOGRÁFICO1
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)8
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D) CURSO MOOP1
MOTORISTA/MONITOR (CNH B)1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)7
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO10
OPERADOR PRENSADOR DE COUROS1
OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS1
PORTEIRO1
PORTEIRO (ESCALA 12X36)1
PREPARADOR DE TINTAS1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
RECEPCIONISTA1
SECRETÁRIA1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR (sem experiência)1
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO2
TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES1
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADOR1
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR INTERNO8
VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)1
VIGIA NOTURNO1
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADOR (A)4
****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****Quantidade
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO2
CARPINTEIRO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
PEDREIRO1
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LANCHONETE4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS)1
CHAPISTA (LANCHES)2
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE1
OPERADOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE CRÉDITO2
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA4
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
BALCONISTA (LOJA DE PEÇAS)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
ESTOQUISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO11
VENDEDOR (A) (CNH B)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE LOJA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)8
CONTROLE DE QUALIDADE (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
**OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO**Quantidade
ARTE FINALISTA3
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)9
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE8
AUXILIAR DE COSTURA11
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA2
COSTUREIRA EM SÉRIE25
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE COSTURA1
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
MECÂNICO DE MÁQUINA2
OPERADOR DE BORDADO10
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
ZELADORA1