Procurando emprego? Confira as mais de 600 vagas em Apucarana

Apucarana

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Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja

Da Redação ·
Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 647 vagas de emprego nesta terça-feira (14)
fonte: Arquivo TN
Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 647 vagas de emprego nesta terça-feira (14)

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 647 vagas de emprego nesta terça-feira (14). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

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VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS2
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL)1
CONSULTOR ANALISTA TRIBUTÁRIO1
CONTADOR2
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD)1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESENHISTA PROJETISTA1
ELETRICISTA2
FARMACÊUTICO5
GERENTE ADMINISTRATIVO1
GERENTE E-COMMERCE1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA11
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE PCP3
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
ATENDIMENTO/ VENDAS8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal)1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO31
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS11
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
AUXILIAR FINANCEIRO1
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CAMAREIRA1
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)1
CORTADOR DE CARNE2
CHEFE DE PISTA1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO1
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ESTAGIÁRIO DE DIREITO3
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS)1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA2
JARDINEIRO1
JOVEM APRENDIZ1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO DE MOTO1
MECÂNICO INDUSTRIAL4
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS3
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CAMINHÃO PRANCHA (CNH E)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)21
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)1
MOTORISTA FURGÃO (CNH D)1
OFFICE BOY2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)7
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO10
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
OPERADOR PRENSADOR DE COUROS1
OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS1
PORTEIRO1
PORTEIRO (ESCALA 12X36)1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA2
SERRALHEIRO4
SOLDADOR (sem experiência)2
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE VENDAS2
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES1
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VENDEDOR EXTERNO12
VENDEDOR INTERNO6
VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS)1
VIGIA (Freelancer)8
VIGIA1
VIGIA NOTURNO3
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
ELETRICISTA1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS3
PEDREIRO3
PINTOR1
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE OBRAS6
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE CAFETERIA1
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)1
CHAPEIRO (LANCHES)3
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE2
OPERADOR DE CAIXA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CRÉDITO1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)4
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA3
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
OPERADOR DE CAIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO17
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (A) (CNH B)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE LOJA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA5
ANALISTA DE PCP2
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE10
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO14
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO8
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
BORDADOR12
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA11
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL27
COSTUREIRA PARA BOLSAS7
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ7
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MECÂNICO DE MÁQUINA2
OPERADOR DE BORDADO21
OPERADOR DE EXTRUSORA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
TECELÃ1
VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES1
ZELADOR (A)3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR2
OPERADOR (A) DE CAIXA8
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS5
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1