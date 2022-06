Procurando emprego? Apucarana oferta 642 vagas; veja

Da Redação

A Agência do Trabalhador fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja

A Agência do Trabalhador, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro de Apucarana começa a semana ofertando 642 vagas de emprego em diversos setores; confira as oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (13)

VAGAS MASTER JOBS Quantidade ANALISTA DE MARKETING 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 1 AUXILIAR CONTÁBIL 1 AUXILIAR FINANCEIRO (GERÊNCIA E OPERACIONAL) 1 CONSULTOR ANALISTA TRIBUTÁRIO 1 CONTADOR 2 DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (AUTOCAD) 1 DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS 1 DESENHISTA PROJETISTA 1 ELETRICISTA 2 FARMACÊUTICO 5 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 GERENTE E-COMMERCE 1 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1 TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA) 1 VAGAS DIVERSAS Quantidade ADMINISTRADOR DE MATERIAIS 1 AGENTE DE RESERVA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS 1 AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 AJUDANTE DE MOTORISTA 11 ALMOXARIFE 2 ANALISTA DE PCP 3 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 ARTE FINALISTA 2 ASSISTENTE DE VENDAS 3 ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA) 3 ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA) 1 ATENDIMENTO/ VENDAS 8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Departamento Pessoal) 1 AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 1 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 3 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO 3 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 2 AUXILIAR DE LIMPEZA 4 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2 AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL) 1 AUXILIAR DE MECÂNICO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 31 AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO) 1 AUXILIAR FINANCEIRO 1 BORRACHEIRO 1 CALDEIRISTA 1 CAMAREIRA 1 COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA 1 CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial) 1 CORTADOR DE CARNE 2 CHEFE DE PISTA 1 ELETRICISTA 1 ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS) 1 ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES) 2 EMPREGADA DOMÉSTICA 3 EMPREGADA DOMÉSTICA (meio período) 1 ENCARREGADO DE LINHA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1 ENCARREGADO DE USINAGEM 1 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 3 FORNEIRO DE FUNDIÇÃO 1 FUNILEIRO DE VEÍCULOS 1 GUINCHEIRO 1 INSPETOR DE QUALIDADE 1 INSTALADOR DE PAINÉIS (OUTDOORS) 1 INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 2 JARDINEIRO 1 JOVEM APRENDIZ 1 LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM 1 LOMBADOR EM MATADOURO 1 MAÇARIQUEIRO 1 MARCENEIRO 2 MECÂNICO (AUTOMÓVEIS) 6 MECÂNICO DE MOTO 1 MECÂNICO INDUSTRIAL 4 MONTADOR (METALÚRGICA) 1 MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 MONTADOR DE MÓVEIS 3 MONTADOR DE VIDROS 2 MONTADOR INDUSTRIAL 1 MOTORISTA (CNH C, D ou E) 5 MOTORISTA CAMINHÃO PRANCHA (CNH E) 1 MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) 21 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D) 3 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E) 1 MOTORISTA FURGÃO (CNH D) 1 OFFICE BOY 2 OPERADOR DE CALDEIRA 1 OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA) 7 OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA) 1 OPERADOR DE EXTRUSORA 1 OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO 1 OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 2 OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 10 OPERADOR ELETROMECÂNICO 1 OPERADOR PRENSADOR DE COUROS 1 OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS 1 PORTEIRO 1 PORTEIRO (ESCALA 12X36) 1 PROGRAMADOR DE USINAGEM 1 PROMOTOR DE VENDAS 1 RECEPCIONISTA 2 SERRALHEIRO 4 SOLDADOR (sem experiência) 1 SOLDADOR 2 SUPERVISOR DE VENDAS 2 SUPERVISOR DE TELEVENDAS 1 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 1 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 1 TÉCNICO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES 1 TORNEIRO MECÂNICO 1 TOSADOR 1 VENDEDOR EXTERNO 12 VENDEDOR INTERNO 6 VENDEDOR PRACISTA (FORMATURAS E EVENTOS) 1 VIGIA (Freelancer) 8 VIGIA 1 VIGIA NOTURNO 3 ZELADOR (A) 2 VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade CARPINTEIRO 1 ELETRICISTA 1 OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS 3 PEDREIRO 3 PINTOR 1 SERRALHEIRO 2 SERVENTE DE OBRAS 6 VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade ATENDENTE BALCONISTA 6 ATENDENTE DE CAFETERIA 1 AUXILIAR DE COZINHA 6 AUXILIAR DE LANCHONETE 3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA) 1 CHAPEIRO (LANCHES) 3 COZINHEIRO (A) 1 GARÇOM / GARÇONETE 2 OPERADOR DE CAIXA 2 VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 AUXILIAR DE CRÉDITO 1 ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA) 4 ATENDENTE DE LOJA 1 ATENDENTE BALCONISTA 3 BALCONISTA (DISTRIBUIDORA) 1 BALCONISTA (AVIAMENTOS) 2 CONSULTOR DE VENDAS (farmácia) 1 OPERADOR DE CAIXA 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 1 VENDEDOR (A) INTERNO 16 VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO) 1 VENDEDOR (A) (CNH B) 1 VENDEDOR (CNH A) 1 VENDEDOR PRACISTA 2 VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA) Quantidade ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD) 1 AUXILIAR DE LOJA (PCD) 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) 2 OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD) 1 PROMOTOR DE VENDAS (PCD) 1 VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade ARTE FINALISTA 5 ANALISTA DE PCP 2 ASSISTENTE DE COMPRAS 1 ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL 1 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 AUXILIAR DE CORTE DE JEANS 1 AUXILIAR DE CORTE 10 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 14 AUXILIAR DE COSTURA 2 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS) 1 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2 AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 6 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 7 AUXILIAR DE SERIGRAFIA 3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3 BORDADOR 13 COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA 1 CORTADOR, À BALANCIM 2 CORTADOR DE ROUPAS 4 COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA 5 COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 9 COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 11 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA 16 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 11 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA) 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI 1 COSTUREIRA EM GERAL 27 COSTUREIRA PARA BOLSAS 7 COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ 2 COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ 3 COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ 7 COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 3 COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DE BONÉ 1 COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ 1 COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ 2 DESENHISTA 1 ENCARREGADO DE CORTE 1 ENCARREGADO DE COSTURA 2 ESTOQUISTA 1 IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4 MECÂNICO DE MÁQUINA 2 OPERADOR DE BORDADO 21 PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 REVISORA TÊXTIL (JEANS) 1 TECELÃ 1 VENDEDOR INTERNO CONFECÇÕES 1 ZELADOR (A) 2 VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade AÇOUGUEIRO 1 AJUDANTE DE AÇOUGUE 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 CONFEITEIRO 1 EMPACOTADOR 2 OPERADOR (A) DE CAIXA 8 RECEPCIONISTA 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 5 SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA 1