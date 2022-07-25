Apucarana

Procurando emprego? Apucarana oferta 586 vagas; veja

Confira as oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (25) e boa sorte

Da Redação ·
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Confira as oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (25).
fonte: Arquivo/TNOnline
Confira as oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (25).

A Agência do Trabalhador, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro de Apucarana começa a semana ofertando 586 vagas de emprego em diversos setores, das quais, 96 não exigem experiência; confira as oportunidades disponíveis nesta segunda-feira (25).

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 25/07/2022
VAGAS PARA PRIMEIRO EMPREGO/ SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA4
APLICADOR DE ADESIVOS1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM5
AUXILIAR DE LANCHONETE2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
EMPACOTADOR1
ENSACADOR6
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM5
ESTOQUISTA1
FRENTISTA2
INSTALADOR DE PAINÉIS1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA3
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO6
ZELADOR (A)3
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
CONTADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
ELETRICISTA1
FARMACÊUTICO2
GERENTE ADMINISTRATIVO1
JOVEM APRENDIZ6
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE MOTORISTA3
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO5
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO15
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ2
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS3
CONTROLADOR DE PRAGAS2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DIARISTA1
ELETRICISTA2
ENFERMEIRO5
ENSACADOR1
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS2
GERENTE E-COMMERCE1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO4
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO INDUSTRIAL5
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)10
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)3
MOTORISTA/ MONITOR (CNH B – KOMBI)1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)3
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA3
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
OPERADOR DE USINAGEM1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA5
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE LIMPEZA4
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TELEMARKETING ATIVO12
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO5
VENDEDOR INTERNO2
VIGIA1
VIGIA FREELANCE8
ZELADOR (A)3
ZELADOR (A) FREE LANCE2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE LANCHONETE1
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)3
COPEIRO1
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA1
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
OPERADOR DE CAIXA3
VENDEDOR (A) INTERNO12
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)2
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP4
ANALISTA DE MARKETING1
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE9
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BALCONISTA2
BORDADOR6
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA6
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL17
COSTUREIRA PARA BOLSAS4
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ8
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA
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