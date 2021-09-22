Apucarana

Procurando emprego? Agência de Apucarana oferta 545 vagas

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Arquivo TN
Procurando emprego? Agência de Apucarana oferta 545 vagas

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 545 vagas de emprego nesta quarta-feira (22). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
PINTOR DE MÓVEIS1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO (SUBLIMAÇÃO)1
ANALISTA DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (BATERIAS) (CNH AB)1
APONTADOR DE PRODUÇÃO (EM CIANORTE)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE DE BALCÃO (FOTOGRAFIAS)1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA2
AUXILIAR DE CABELEIREIRO1
AUXILIAR ODONTOLÓGICA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MÓVEIS)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (AUTO ESCOLA)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ÁREA FISCAL) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE LAVANDERIA (CNH B)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPEL)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (RAÇÕES) (EM ARAPONGAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS P/ BONÉS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALIMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (SHOPPING)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL (EMPRESA DE TECNOLOGIA)1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (EM CIANORTE)1
AUXILIAR FINANCEIRO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR DE OFICINA1
AUXILIAR DE CREDIÁRIO (CAIXA)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
BORRACHEIRO1
CAMAREIRA2
COBRADOR EXTERNO (COM MOTO)1
COBRADORA INTERNA1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONFERENTE / SEPARADOR DE MERCADORIAS1
CONTADOR(A)1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DIARISTA2
DIARISTA (SABER COZINHAR)1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ELETRICISTA (AR CONDICIONADO) (CNH A,B)1
EMBALADORA DE MERCADORIAS (PRODUTOS E-COMMERCE)1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMBALADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO JÚNIOR1
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)1
ESTETICISTA1
ENTREGADOR (CASA DE CARNES) (CNH A)1
ESTOQUISTA1
FARMACÊUTICO(A)1
FATURISTA2
FAXINEIRA1
FISCAL DE PISO (SHOPPING)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTRUTOR(A) INFANTIL1
INSPETOR / ANALISTA DE QUALIDADE1
ASSISTENTE DE QUALIDADE1
MARCENEIRO3
MECÂNICO AUTOMOTIVO2
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO AUTOMOTIVO (SUSPENSÃO)1
MESTRE DE OBRAS1
MODELISTA DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)5
MOTORISTA DE ÔNIBUS (RODOVIÁRIO) (CNH D, E)3
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (EM COZINHA)1
SERVIÇOS GERAIS (INDÚSTRIA DE ADESIVOS)1
SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) (HOTEL FAZENDA)1
SERVIÇOS GERAIS (CNH B)1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
SERVIÇOS GERAIS (MÁRMORES E GRANITOS) (CNH B)1
OPERADORA DE CAIXA1
OPERADOR(A) DE CAIXA (PAPELARIA)1
OPERADORA DE CAIXA (AUTO CENTER) (CNH B)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)1
OPERADORA DE CAIXA (LOJA DE CALÇADOS)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (CNH A, B)1
OPERADOR DE MÁQUINAS (ALAMBRADOS)1
OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (EM CIANORTE)5
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)2
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (RAÇÕES)1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PEDREIRO1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROGRAMADOR DELPHI1
RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO2
SOLDADOR4
SOLDADOR (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE TESOURARIA1
TAPECEIRO DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)2
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)2
TRABALHADOR RURAL1
ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)1
TORNEIRO MECÂNICO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
TORNEIRO MECÂNICO (EM ARAPONGAS)1
TOSADORA (EM PET SHOP)1
TRATORISTA (CNH E)1
VETERINÁRIO(A)1
VIGIA (FREE LANCER)10
VISTORIADOR DE ALARMES (CNH AB)1
ZELADOR1
VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)Quantidade
DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)10
OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)10
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE CONVENIÊNCIA1
ATENDENTE DE LANCHONETE (CAFETERIA)1
ATENDENTE DE LANCHONETE (LANCHES)1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE / BALCONISTA DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)3
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)2
CHURRASQUEIRO1
CONFEITEIRA2
COZINHEIRO(A) (SHOPPING)1
COZINHEIRA2
GARÇOM / GARÇONETE3
MANIPULADORA DE FRIOS1
SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE CRÉDITO EM SUPERMERCADO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE DEPÓSITO (SUPERMERCADO)1
BALCONISTA EM SUPERMERCADO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO(A)1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA7
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)10
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE COMERCIAL1
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES1
ATENDENTE COMERCIAL3
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE E-COMMERCE (CNH B)1
AUXILIAR DE VENDAS1
CONSULTOR(A) DE VENDAS1
CONSULTOR(A) DE VENDAS (CNH B) (VENDA DE SOFTWARES)2
COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS1
PROMOTOR(A) DE VENDAS1
REFILIADOR DE CLIENTES1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE JEANS)1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR (LOJA DE ROUPAS MASCULINAS)1
VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS INFANTIS)1
VENDEDORA INTERNA (PLANOS DE SAÚDE)4
VENDEDOR(A) (PAPELARIA E INFORMÁTICA)2
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDORA (LOJA DE SAPATOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) DE SERVIÇOS (TECNOLOGIA)1
VENDEDOR(A) (CURSOS DE GRADUAÇÃO)1
VENDEDOR(A) / AUXILIAR DE VENDAS (ROUPAS)1
VENDEDORA (ÓTICA)1
VENDEDOR(A) (ROUPAS)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)3
VENDEDORA (LOJA DE ESPORTES)1
VENDEDOR (ORÇAMENTISTA) (FERRAMENTAS ELÉTRICAS)1
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR(A) (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (ALIMENTOS) (CNH B)1
VENDEDOR PRACISTA1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS)1
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)1
VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)1
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENFERMEIRO(A)1
ENFERMEIRO(A) (EM ARAPONGAS)10
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (EM ARAPONGAS)10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA (BONÉS)2
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)15
AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BERMUDAS)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE BORDADO1
AUXILIAR DE IMPRESSÃO5
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO8
AUXILIAR DE COSTURA13
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LUVAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)6
CORTADOR (BONÉS)2
CORTADOR (BALANCIM)3
COSTUREIRA EM SÉRIE39
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
COSTUREIRA (JAQUETA DE COURO)1
COSTUREIRA DE ESTOFADOS3
DUBLADOR DE SERIGRAFIA1
ENCARREGADO(A) DE CORTE1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ENCARREGADO(A) DE ACABAMENTO1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA8
IMPRESSOR (P/ CAMISETA)1
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
LAVADOR DE TELAS SILK1
OPERADOR DE BORDADO14
OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)1
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISOR(A) DE CAMISETAS1
REVISORA (JEANS)1
RISCADOR DE ROUPAS1