Procurados por tráfico de drogas e homicídio são presos pela 17ª SDP

Dois procurados pela Justiça foram presos nessa terça-feira (25) após ações promovidas pela 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana (PR). Os alvos, conforme a Polícia Civil, foram condenados por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio e outros crimes. (Assista entrevista abaixo)

O delegado-adjunto da 17ª SDP, André Garcia, afirmou que localizou um dos foragidos após um trabalho de investigação.

“Na tarde de ontem [terça-feira (25)], nós estávamos realizando um trabalho de busca e captura com o intuito de localizarmos foragidos da Justiça. Nós acabamos localizando e prendendo um aqui na cidade de Apucarana, mais precisamente na região do Jardim das Indústrias. O sujeito, de 52 anos, que tinha uma condenação criminal julgada há mais de nove anos pelo crime de tráfico de drogas, também por associação ao tráfico de drogas”, explicou o delegado.

A prisão do segundo foragido, de 45 anos, ocorreu também nessa terça-feira, mas em Jandaia do Sul, município que fica a 21,9 quilômetros de distância de Apucarana.

“Um outro indivíduo, condenado por crimes de homicídio e roubo, que tem uma pena de 24 anos de reclusão, também estava escondido aqui na nossa região”, disse André Garcia.

“Nós acabamos o localizando na cidade de Jandaia do Sul e efetuamos a sua prisão. Esse trabalho faz parte de um Plano Diretor que nós temos aqui na 17.ª Subdivisão Policial, que é tem como meta a redução de números de crimes violentos aqui na cidade de Apucarana”, completou.

Ambos mandados de prisões foram expedidos pela Comarca de Londrina, no norte do Paraná.

