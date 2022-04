Procuradorias da Mulher: vereadora participa de encontro

Da Redação

A vereadora e Procuradora da Mulher, professora Jossuela Pirelli está em Curitiba, onde cumpre uma extensa agenda, desde a última terça-feira (26.04). Ela participa do 3º Encontro Estadual das Procuradorias da Mulher, na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Estamos mais uma vez nos reunindo com as Procuradoras da Mulher de várias cidades do Paraná. Nossa programação teve início com a visita à Casa da Mulher Brasileira de Curitiba. Um local de acolhimento e ampla atuação no enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. A Casa, que existe desde 2016, oferece atendimento humanizado com integração dos serviços de uma grande rede de suporte e garantia de acesso a todas as mulheres, alojamento para quem está de passagem e acolhimento emergencial por até 48 horas”, explicou a vereadora.

No início da tarde, a programação seguiu com a realização de reunião com o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres na ALEP e logo após a vereadora Jossuela participou do Encontro das Procuradoras que teve como tema central “A violência institucional contra a Mulher em ambientes tidos como masculinos (projeto de Lei nº 16/2022). “Nesse momento tivemos as participações da deputada Estadual Cristina Silvestri, Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná, Coronel Aparecida e Miguelina Vecchio”, detalhou Jossuela. “Sai desse Encontro fortalecida. Foi mais um momento de aprendizado e troca de experiências. Trago para Apucarana mais informações e muitas novidades para a nossa Procuradoria. Também muito trabalho para ser desenvolvido. Nosso trabalho enquanto Procuradora, vereadora, mulher, professora e apucaranense é não apenas acolher as mulheres vítimas de alguma violência, mas defender e implementar políticas públicas para as mulheres da nossa cidade”, completou a vereadora.

AGENDA EM CURITIBA

Além do Encontro da Procuradoria, a vereadora esteve na Secretaria de Estado do Esporte; participou da Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Paraná e na terça-feira, ao lado do prefeito Junior da Femac, do vereador Rodrigo Recife e do comandante do 10º BPM, tenente-coronel, Marcos José Facio, foi recebida pelo governador Ratinho Junior onde participou da entrega dos veículos Chevrolet S-10 que serão utilizados pela Rotam do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana. A cidade foi contemplada com duas viaturas zero km. O investimento do Governo do Estado nesta ação foi de R$ 19,1 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.