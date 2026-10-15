Procuradoria da Mulher promove momento de cuidado e informação para servidoras

A manhã desta quinta-feira (15) foi de informação, acolhimento e cuidado com a saúde feminina na Câmara Municipal de Apucarana. Em alusão ao Outubro Rosa, a Procuradoria da Mulher e o setor de Recursos Humanos promoveram a palestra “Outubro Rosa – Saúde da Mulher”, com a médica Dra. Julia de Araujo Segura, da Clínica Confia. O encontro reuniu servidoras no Plenário da Câmara para um momento de aprendizado e conscientização.

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A vereadora e procuradora da Mulher, Eliana Rocha, recebeu as servidoras e falou sobre a necessidade de olhar com carinho para a própria saúde em meio à rotina de compromissos. Ela destacou que o cuidado com o bem-estar de cada mulher também faz parte da valorização das profissionais que, diariamente, se dedicam ao trabalho nos gabinetes e nos demais setores da Câmara, contribuindo para o atendimento à população de Apucarana.

“Precisamos que todas estejam bem, com saúde e qualidade de vida. São mulheres que fazem a diferença todos os dias, realizando seu trabalho na Câmara e em benefício da população de Apucarana. Por isso, cuidar de quem cuida e de quem se dedica tanto também é muito importante”, destacou a vereadora.

Durante a palestra, a médica Julia Segura compartilhou orientações sobre a saúde da mulher, abordando a importância da prevenção, dos exames de rotina, do acompanhamento médico e dos cuidados diários. O encontro também foi uma oportunidade para esclarecer dúvidas, ampliar conhecimentos e atentar aos sinais do próprio corpo.

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“Mais do que alertar para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de útero, o Outubro Rosa é um convite para que as mulheres olhem com mais carinho para si mesmas e incluam a própria saúde entre as prioridades do dia a dia”, pontuou a médica.