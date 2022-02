Da Redação

Procuradoria da Mulher mantém atendimento em Apucarana

A partir da próxima segunda-feira (7), a Câmara Municipal de Apucarana retoma as sessões ordinárias. Apesar do recesso parlamentar, o trabalho não parou e o atendimento à população está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, tanto na parte administrativa quanto nos gabinetes dos vereadores e vereadora.

Além disso, vale reforçar que as mulheres apucaranenses podem contar com a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Apucarana.

Em 2021, de março a dezembro, a Procuradoria da Mulher acompanhou denúncias de violência contra as mulheres, ajudou com orientações e trabalhou na fiscalização para ver se tudo está sendo feito para que as mulheres tenham uma vida mais digna.

Ao lado da Procuradora da Mulher, a vereadora professora Jossuela, trabalham as procuradoras adjuntas Telma Elizabeth Reis e Denise Carletto.

Para a instalação da Procuradoria é constituída uma Procuradora da Mulher, que aqui na nossa cidade foi designada pelo Presidente da Câmara Municipal, Franciley Preto, Poim.

A cada dois anos, no início de cada legislatura, acompanhando a periodicidade da eleição da Mesa Diretora, uma nova Procuradora será indicada.

“Quando criamos a Procuradoria da Mulher foi com um único objetivo: de ajudar as mulheres. E assim estamos fazendo, trabalhando em sintonia com o Executivo através da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, secretaria de Saúde, Educação e, também como o nosso Judiciário. Nosso objetivo é fortalecer e ampliar a rede de proteção em defesa das mulheres apucaranenses”, adiantou o presidente Poim.