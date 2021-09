Da Redação

Procurado por tráfico, roubo e furto é preso em Apucarana

Um jovem de 23 anos que era procurado por roubo, furto e tráfico de drogas foi preso após abordagem da Polícia Civil no centro de Apucarana, na noite de quarta-feira (22).

Conforme o delegado Marcus Felipe da Rocha, os investigadores do setor de homicídios prenderam o rapaz na Praça Rui Barbosa. "A Justiça unificou as penas do individuo, ele estava em liberdade, mas diante de tantos delitos o Juiz unificou as penas, os investigadores sabiam que ele estava se escondendo da polícia, mas ele foi localizado no centro", explicou.

Assista a entrevista com o delegado:

Procurado por tráfico, roubo e furto é preso em Apucarana - Vídeo por: Reprodução