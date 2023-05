Procurado por roubos morre em confronto com a Rotam de Apucarana

Um homem, de 43 anos, envolvido em assaltos, morreu após confronto com a Rotam de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (31). Equipes da Polícia Militar (PM) foram até uma chácara na região da Estrada São Domingos, que dá acesso ao município de Rio Bom e ocorreu a troca de tiros.

continua após publicidade

Conforme a polícia, contra Edson Lazare, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo agravado. A Agência Local da Inteligência do 10º BPM recebeu informações de que o suspeito estava escondido na zona rural.

Na manhã desta quarta, equipes foram até o endereço, porém, o homem armado com uma pistola 9 milímetros atirou contra os policiais, que revidaram. Edson foi atingido e morreu. Nenhum policial ficou ferido.

continua após publicidade

A Polícia Civil repassou que Edson tem várias passagens pela polícia e estaria envolvido em roubos violentos. O homem estava sozinho na chácara. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e recolheu o corpo.

"Homem já tinha mandado de prisão pelo crime de roubo e era suspeito de outros roubos que aconteceram de forma violenta contra as vítimas. Devido a sua periculosidade foram acionadas as equipes da Rotam. Ao entrar na casa, o homem estava portando uma pistola. Ele não obedeceu à ordem de abordagem e atirou", explica o tenente Jair Machado.





continua após publicidade

Outro confronto:

Na madrugada de domingo (28), três suspeitos também morreram após confronto com a Rotam de Apucarana. A troca de tiros aconteceu na Rodovia do Milho, próximo ao Distrito de Sete de Maio, em Cambira, no norte do Paraná.

Os homens ocupavam um VW Gol, com placas de Apucarana. Eles estariam envolvidos em roubos a propriedades rurais e teriam cometido um crime em Borrazópolis



Segundo informações apurada pela reportagem, a equipe da Rotam realizou um cerco na região de Cambira, após ser informada de que a quadrilha estava voltando para Apucarana. O Gol prata foi localizado na rodovia, onde foi dado voz de abordagem aos suspeitos.

continua após publicidade

Ao descerem do veículo, três saíram atirando contra os policiais, que reviraram a atingiram os criminosos.

A polícia apreendeu um revólver calibre 38, outro calibre 35 e uma pistola .45. Algumas ferramentas foram encontradas dentro do carro e também apreendidas.

Siga o TNOnline no Google News