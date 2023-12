Procurado por furtos e roubo é preso em Apucarana pela Rocam

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 32 anos foi preso pela Rocam da Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (25) no Bairro Vila Regina, em Apucarana.

Conforme a polícia, a equipe realizava patrulhamento para tentar localizar um homem suspeito de uma tentativa de furto que havia ocorrido momentos antes. Durante as buscas, um homem com atitudes suspeitas foi abordado pela equipe, e nada de ilícito foi encontrado com ele.

No entanto, ao consultar o sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, por quatro furtos e um roubo. O mandado foi expedido pela 1ª vara de Apucarana. A equipe prendeu o homem e o encaminhou para o minipresídio de Apucarana.

