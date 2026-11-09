Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APOIO

Procura por crédito emergencial aumenta 70% na Sala do Empreendedor de Apucarana

Fomento Paraná disponibiliza crédito de até R$ 20 mil, com juros zero para quem mantiver as parcelas em dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Procura por crédito emergencial aumenta 70% na Sala do Empreendedor de Apucarana
Autor O atendimento da Sala do Empreendedor é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas - Foto: Divulgação

A procura por informações e acesso às linhas de crédito do Programa Paraná Recupera Emergencial aumentou em 70% o movimento da Sala do Empreendedor de Apucarana. No primeiro dia de atendimento, nesta segunda-feira (9/11), foram registradas 82 propostas de empresários interessados em obter recursos para recuperar estabelecimentos, repor equipamentos e estoques danificados pelo temporal de 21 de setembro.

-LEIA MAIS: Prefeitura restabelece energia no CMEI da Vila Regina e trabalha para normalizar atendimento no CRAS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa do Governo do Estado, operacionalizada pela Fomento Paraná, disponibiliza crédito de até R$ 20 mil, com juros zero para quem mantiver as parcelas em dia. O financiamento pode ser pago em até 36 meses, com carência de até três meses e amortização em até 33 parcelas. O prefeito Rodolfo Mota destaca que Apucarana foi o primeiro município paranaense a aderir ao programa, menos de 48 horas após o anúncio da linha de crédito pelo governador Ratinho Junior. Segundo ele, a Sala do Empreendedor é a porta de entrada para os empresários que necessitam de recursos, inclusive para financiamentos de valores maiores. “É importante que os empresários procurem primeiro a Sala do Empreendedor e assinem a declaração de que foram atingidos pelo temporal. Para os valores de até R$ 20 mil, o atendimento é feito diretamente pela Prefeitura. Acima desse valor, até R$ 250 mil, o encaminhamento é realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana)”, explica o prefeito.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, informa que a linha de crédito chega em um momento importante, quando os empresários ainda estão trabalhando para recuperar os prejuízos provocados pelo temporal e, além da linha emergencial de até R$ 20 mil, também está disponível o Fomento Giro Fácil, destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 16 milhões, com financiamentos de até R$ 250 mil e juros de 4,22% ao ano para pagamento em dia.

“É uma oportunidade para que empresas de diferentes portes possam reorganizar suas atividades e retomar plenamente o funcionamento. É importante, porém, que o empresário esteja atento à documentação exigida, especialmente à necessidade de apresentar um avalista, conforme as regras da Fomento Paraná. Nossa equipe está preparada para orientar os interessados e encaminhar os processos. O primeiro passo é procurar a Sala do Empreendedor, onde serão prestadas todas as informações necessárias”, orienta Neno Leiroz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa de crédito empresarial integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura para atender os atingidos pelo temporal de setembro. Entre as ações já promovidas estão a articulação para liberação do saque-calamidade do FGTS aos trabalhadores com carteira assinada, o auxílio-calamidade municipal de R$ 2.190,30 para até 500 servidores públicos atingidos e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Serviço – O atendimento da Sala do Empreendedor é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Lapa, 127, ao lado da Prefeitura. O telefone de contato é o 3308-1412.

CRÉDITO PARA EMPRESAS

Conheça as linhas de crédito disponíveis

Compare condições, prazos e canais de atendimento.
Para negócios atingidos pelo temporal

Micro Emergencial

CRÉDITO DE ATÉ
R$ 20 mil
Público
MEIs e microempresas com CNPJ atingidos pelo temporal de 21 de setembro
Prazo
Até 36 meses
Três meses de carência e até 33 parcelas
Juros
Juros zero
Para quem pagar as parcelas em dia
Garantia
Aval de terceiros
Documentação
Documentos da empresa e do avalista, além de comprovação dos danos
ONDE BUSCAR ATENDIMENTO
Sala do Empreendedor
Rua Lapa, 127, ao lado da Prefeitura
Para pequenas e médias empresas

Fomento Giro Fácil

CRÉDITO DE ATÉ
R$ 250 mil
Público
Pequenas e médias empresas com faturamento anual de até R$ 16 milhões
Prazo
Até 60 meses
Com até seis meses de carência
Juros
4,22% ao ano
Para pagamento em dia
ONDE BUSCAR ATENDIMENTO
Comerciantes: Sivana
Demais segmentos: Acia
Informações conforme as condições divulgadas para as linhas Micro Emergencial e Fomento Giro Fácil. As taxas indicadas dependem de pagamento em dia.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apoio emergencial Apucarana credito Empresários paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV