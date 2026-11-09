Procura por crédito emergencial aumenta 70% na Sala do Empreendedor de Apucarana

Fomento Paraná disponibiliza crédito de até R$ 20 mil, com juros zero para quem mantiver as parcelas em dia

A procura por informações e acesso às linhas de crédito do Programa Paraná Recupera Emergencial aumentou em 70% o movimento da Sala do Empreendedor de Apucarana. No primeiro dia de atendimento, nesta segunda-feira (9/11), foram registradas 82 propostas de empresários interessados em obter recursos para recuperar estabelecimentos, repor equipamentos e estoques danificados pelo temporal de 21 de setembro.

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A iniciativa do Governo do Estado, operacionalizada pela Fomento Paraná, disponibiliza crédito de até R$ 20 mil, com juros zero para quem mantiver as parcelas em dia. O financiamento pode ser pago em até 36 meses, com carência de até três meses e amortização em até 33 parcelas. O prefeito Rodolfo Mota destaca que Apucarana foi o primeiro município paranaense a aderir ao programa, menos de 48 horas após o anúncio da linha de crédito pelo governador Ratinho Junior. Segundo ele, a Sala do Empreendedor é a porta de entrada para os empresários que necessitam de recursos, inclusive para financiamentos de valores maiores. “É importante que os empresários procurem primeiro a Sala do Empreendedor e assinem a declaração de que foram atingidos pelo temporal. Para os valores de até R$ 20 mil, o atendimento é feito diretamente pela Prefeitura. Acima desse valor, até R$ 250 mil, o encaminhamento é realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana)”, explica o prefeito.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, informa que a linha de crédito chega em um momento importante, quando os empresários ainda estão trabalhando para recuperar os prejuízos provocados pelo temporal e, além da linha emergencial de até R$ 20 mil, também está disponível o Fomento Giro Fácil, destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 16 milhões, com financiamentos de até R$ 250 mil e juros de 4,22% ao ano para pagamento em dia.

“É uma oportunidade para que empresas de diferentes portes possam reorganizar suas atividades e retomar plenamente o funcionamento. É importante, porém, que o empresário esteja atento à documentação exigida, especialmente à necessidade de apresentar um avalista, conforme as regras da Fomento Paraná. Nossa equipe está preparada para orientar os interessados e encaminhar os processos. O primeiro passo é procurar a Sala do Empreendedor, onde serão prestadas todas as informações necessárias”, orienta Neno Leiroz.

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O programa de crédito empresarial integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura para atender os atingidos pelo temporal de setembro. Entre as ações já promovidas estão a articulação para liberação do saque-calamidade do FGTS aos trabalhadores com carteira assinada, o auxílio-calamidade municipal de R$ 2.190,30 para até 500 servidores públicos atingidos e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Serviço – O atendimento da Sala do Empreendedor é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Lapa, 127, ao lado da Prefeitura. O telefone de contato é o 3308-1412.

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Para negócios atingidos pelo temporal Micro Emergencial CRÉDITO DE ATÉ R$ 20 mil Público MEIs e microempresas com CNPJ atingidos pelo temporal de 21 de setembro Prazo Até 36 meses Três meses de carência e até 33 parcelas Juros Juros zero Para quem pagar as parcelas em dia Garantia Aval de terceiros Documentação Documentos da empresa e do avalista, além de comprovação dos danos ONDE BUSCAR ATENDIMENTO Sala do Empreendedor Rua Lapa, 127, ao lado da Prefeitura Para pequenas e médias empresas Fomento Giro Fácil CRÉDITO DE ATÉ R$ 250 mil Público Pequenas e médias empresas com faturamento anual de até R$ 16 milhões Prazo Até 60 meses Com até seis meses de carência Juros 4,22% ao ano Para pagamento em dia ONDE BUSCAR ATENDIMENTO Comerciantes: Sivana Demais segmentos: Acia

Informações conforme as condições divulgadas para as linhas Micro Emergencial e Fomento Giro Fácil. As taxas indicadas dependem de pagamento em dia.



