Procura por aquecedores deve aumentar com o frio; Veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Com a queda das temperaturas na região, a venda de aquecedores deve aumentar nos próximos dias. Camila Bueno mora em Arapongas, mas trabalha em Apucarana, que é ainda mais frio. "Vou aproveitar as ofertas na cidade para aquecer os cômodos da casa onde mora com o marido e filho pequeno", conta.

Para o vendedor Jonatas da Silva, é mais fácil convencer o cliente a comprar nesse período. Segundo ele, há opções de aparelhos leves e compactos de preços acessíveis ao consumidor. "É a oferta aumentando e o mercado se preparando para o inverno que já deu as caras na região que registrou temperaturas negativas nesta manhã", ressalta.

Assista: