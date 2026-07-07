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IMUNIZAÇÃO

Procura pela vacina contra a gripe cresce 88,4% na região

No mês de junho, foram confirmados pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen) dois óbitos por Influenza em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 17:48:31 Editado em 07.07.2026, 17:48:28
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Procura pela vacina contra a gripe cresce 88,4% na região
Autor Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que a vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção de casos graves e óbitos pela Influenza - Foto: Divulgação

Uma semana após a liberação da vacina Influenza para a população em geral, a procura aumentou em quase 90%, nos dezessete municípios da área de abrangência da 16ª Regional de Saúde, de Apucarana. A informação foi dada nesta terça-feira (7) pela direção da RS, que elogiou a atitude das pessoas em buscar a imunização.

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De 21 a 28 de junho haviam sido vacinados contra a gripe em toda região, um total de 2.718 pessoas. Na sequencia, de 29 de junho a 6 de julho, o número de vacinados cresceu para 5.120 pessoas, que representa um crescimento de 88,4% em uma semana.

Vale ressaltar que, no mês de junho, foram confirmados pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen), dois óbitos por Influenza em Apucarana. A saúde pública vem alertando que, no inverno, as gripes mais severas aumentam, acometendo principalmente em pessoas não vacinadas.

O diretor da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Paulo Vital, reitera que a vacina contra a gripe Influenza está liberada à população geral, em todas as unidades básicas de saúde dos dezessete municípios da região.

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“Ao mesmo tempo, a saúde pública segue vacinando os grupos prioritários, que incluem os idosos (acima de 60 anos), gestantes e crianças de seis meses a seis anos”, assinala Vital, acrescentando que, as secretarias municipais de saúde de toda a região vêm reforçando as estratégias para ampliar a vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que a vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção de casos graves e óbitos pela Influenza. No Paraná já foram notificados, no período epidemiológico de 2023/2026, 1.635 casos e 100 óbitos de SRAG por Influenza.

A mesma estatística aponta 26,9% dos casos atingiram crianças menores de 6 anos e 36,4% em maiores de 60 anos. E, em relação aos óbitos, 79% ocorreram na população idosa, confirmando-se assim a importância de ampliar a vacinação.

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