Procon de Apucarana suspende atendimentos por 4 dias

Da Redação

Para capacitação de funcionários e implantação do sistema ProConsumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, o Procon de Apucarana estará com o atendimento ao público suspenso no decorrer da próxima semana, mais precisamente de 25 a 29 de outubro.

continua após publicidade .

O novo sistema teve implantação iniciada em 2019, porém não foi possível a cumprir o cronograma em razão da pandemia do Covid 19.O coordenador do Procon Apucarana, advogado José Carlos Balan, explica ser necessária a suspensão do atendimento ao público em razão do treinamento dos funcionários em formato online, na plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON). Conforme o coordenador, o novo sistema irá centralizar o cadastro eletrônico do fornecedor e nele será possível registrar consulta, denuncia e reclamação. “Acreditamos que este novo programa será tão eficiente quanto ao atual Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec), no qual estamos integrados desde 2018”, completa o responsável pelo Procon Apucarana.