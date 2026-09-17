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EDUCAÇÃO DIGITAL

Procon de Apucarana realiza ações educativas para alertar idosos sobre golpes digitais

Iniciativa busca conscientizar a comunidade sobre fraudes bancárias, falso advogado e clonagem de WhatsApp

Escrito por Da Redação
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Procon de Apucarana realiza ações educativas para alertar idosos sobre golpes digitais
Autor Outras modalidades recorrentes incluem o golpe do falso advogado, que exige pagamentos antecipados para liberar supostos valores de processos judiciais reais - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), intensificou as ações educativas para conscientizar a população sobre a prevenção contra golpes digitais. Na tarde desta quarta-feira (16), o órgão promoveu uma palestra e distribuiu materiais informativos durante o tradicional Bingo da Terceira Idade, realizado no Centro Comunitário do distrito de Pirapó, com foco no atendimento preventivo à população idosa.

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A diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, destacou que a iniciativa busca ampliar a informação entre os idosos, que figuram entre os alvos mais frequentes dos estelionatários, mas ressaltou que o alerta se estende a todos os públicos. No início do mês, a equipe do Procon já havia realizado uma ação de panfletagem na Praça Rui Barbosa, alertando sobre a sofisticação crescente das abordagens criminosas e a necessidade de manter atitudes preventivas, como desconfiar de contatos suspeitos e jamais fornecer dados pessoais ou senhas.

Entre os crimes cibernéticos com maior volume de registros no município estão as falsas centrais de atendimento bancário e do INSS, em que golpistas simulam problemas em contas para induzir as vítimas a repassar senhas ou autorizar transferências e empréstimos. Outras modalidades recorrentes incluem o golpe do falso advogado, que exige pagamentos antecipados para liberar supostos valores de processos judiciais reais, as falsas lojas virtuais com preços muito abaixo do mercado e a clonagem de WhatsApp para solicitar dinheiro a familiares da vítima.

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Diante desse cenário, a orientação da equipe do Procon é desconfiar de solicitações urgentes de recursos, nunca compartilhar códigos de confirmação recebidos pelo celular, pesquisar a idoneidade de sites de compras e checar qualquer informação diretamente nos canais oficiais das instituições. O Procon de Apucarana segue com cronograma de palestras em bairros e distritos da cidade e coloca à disposição da população os atendimentos pelo telefone (43) 3308-1434 e pelo WhatsApp (43) 99654-9126.

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EDUCAÇÃO FINANCEIRA golpes digitais idosos e tecnologia prevenção a fraudes Procon Apucarana segurança da informação
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