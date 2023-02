Da Redação

O novo espaço foi ofertado pelo Tribunal Regional do Trabalho

Na quarta-feira (22/02), após o feriado de Carnaval, o Procon de Apucarana passará a atender em novo endereço. O atendimento acontecerá na Avenida Central do Paraná, 1360, no prédio do Fórum Trabalhista de Apucarana, situado no Jardim América. O Procon ocupará duas salas, através de termo de cessão assinado entre o Município e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

De acordo com o advogado José Carlos Balan, coordenador do Procon, o processo de mudança iniciou neste terça-feira, com a transferência do mobiliário e de equipamentos. “Nos próximos dias, estaremos dando continuidade ao processo de mudança, cuidando da instalação dos equipamentos, internet e disposição do mobiliário e do acervo, entre outros ajustes necessários”, afirma Balan.

Conforme o coordenador do Procon, o novo espaço foi ofertado pelo Tribunal Regional do Trabalho, contando com a intermediação do juiz Maurício Mazur, diretor do Fórum Trabalhista de Apucarana. “Havia um espaço disponível no prédio que foi oferecido ao Município. Até o momento, o Procon funcionava em um imóvel alugado e, com a mudança, precisará apenas dividir as despesas no novo espaço, como de água e energia”, cita Balan.

Balan lembra que o Fórum Trabalhista fica ao lado de outros órgãos públicos, como o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), Unidade de Saúde Bolivar Pavão, Centro de Referência da Assistência Social e Praça CEU. “Há ônibus do transporte coletivo, saindo do terminal e que chegam até o local, de 40 em 40 minutos”, observa Balan.

A equipe do Procon é formada por seis profissionais. Além do coordenador, há um diretor, um assistente administrativo e três estagiários. “Fazemos uma média de 15 atendimentos por dia. Somente no período de janeiro a 13 de fevereiro, foram instaurados 278 processos”, informa Balan, acrescentando que o órgão continuará atendendo pelo mesmo número de telefone (3308-1434)

